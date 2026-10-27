«Бессмысленно спасать»: продюсер о репутации Долиной
Продюсер Рудченко усомнился, что Долина сможет наладить карьеру
Карьера певицы Ларисы Долиной вряд ли наладится после перерыва, так как многие поклонники разочаровались в ней и больше не хотят видеть на сцене. Такое предположение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, которые приводит издание NEWS.ru, негативная реакция публики связана с поведением исполнительницы хита «Погода в доме». Продюсер считает хейт закономерным ответом на то, как Долина и ее команда систематически вели себя по отношению к людям и их позиции.
«Многие считают, что певица вела себя высокомерно в отношении своего слушателя. Нынешняя ситуация — это реакция на ее действия и поведение», — пояснил Рудченко.Критик также заявил, что репутацию Долиной спасать бессмысленно, поскольку многие слушатели ее «списали». Он порекомендовал ей задуматься исключительно о преподавательской деятельности.
«И это совершенно не имеет отношения к порче. Поэтому я думаю, что люди окончательно в ней разочаровались, несмотря на все предыдущие заслуги», — подчеркнул Рудченко.Ранее Долина заявила, что волна критики и негатива в ее адрес может быть связана с порчей.