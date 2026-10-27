«Бессмысленно спасать»: продюсер о репутации Долиной

27 октября 2026, 12:17

Продюсер Рудченко усомнился, что Долина сможет наладить карьеру

Лариса Долина (Фото: Телеграм/dolinaofficial)

Карьера певицы Ларисы Долиной вряд ли наладится после перерыва, так как многие поклонники разочаровались в ней и больше не хотят видеть на сцене. Такое предположение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.





По его словам, которые приводит издание NEWS.ru, негативная реакция публики связана с поведением исполнительницы хита «Погода в доме». Продюсер считает хейт закономерным ответом на то, как Долина и ее команда систематически вели себя по отношению к людям и их позиции.

«Многие считают, что певица вела себя высокомерно в отношении своего слушателя. Нынешняя ситуация — это реакция на ее действия и поведение», — пояснил Рудченко.

«И это совершенно не имеет отношения к порче. Поэтому я думаю, что люди окончательно в ней разочаровались, несмотря на все предыдущие заслуги», — подчеркнул Рудченко.