27 октября 2026, 11:45

Василий Лановой (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Миллионы были у его ног, но одна женщина — та самая, которой артист добивался годами, — ответила отказом. Потом «Артур Грей» встретил ту, которая стала его вселенной, — и потерял её. Василий Лановой редко говорил о второй жене, Тамаре Зябловой, но те десять лет, которые они прожили вместе, звезда фильма «Алые паруса» вспоминал как самое счастливое время. Как складывалась личная жизнь одного из самых красивых актёров советского кино и какая трагедия 1971 года навсегда изменила его, расскажет «Радио 1».







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