Телеграмма от Раневской, которая перевернула жизнь: что Лановой узнал на гастролях за полтора месяца до премьеры «Офицеров»
Миллионы были у его ног, но одна женщина — та самая, которой артист добивался годами, — ответила отказом. Потом «Артур Грей» встретил ту, которая стала его вселенной, — и потерял её. Василий Лановой редко говорил о второй жене, Тамаре Зябловой, но те десять лет, которые они прожили вместе, звезда фильма «Алые паруса» вспоминал как самое счастливое время. Как складывалась личная жизнь одного из самых красивых актёров советского кино и какая трагедия 1971 года навсегда изменила его, расскажет «Радио 1».
«Замуж без любви не выйду»: неожиданный отказПосле развода с Татьяной Самойловой в 1958 году Лановой недолго оставался один. Его сердце покорила Зинаида Кириенко — звезда «Тихого Дона». Вот только взаимности не случилось. Лановой приходил к ней домой и умолял тётю актрисы убедить Зинаиду стать его женой: уговаривал, настаивал, надеялся. Кириенко оставалась непреклонной: она прямо сказала, что не испытывает к нему чувств, а замуж без любви не выйдет. Поклонник расстроился, однако печалился недолго.
«Вы разбудили Ялту»: история любви «Артура Грея»Летом 1959 года на театральном вечере Лановой познакомился с Тамарой Зябловой. Актриса Театра имени Пушкина, режиссёр Центрального телевидения, избранница была на пять лет старше и воспитывала дочь от предыдущих отношений. Год назад она овдовела — похоронила мужа, режиссёра МХАТа Николая Горчакова.
Два человека, пережившие потери, сочли это знаком судьбы. Лановой не скрывал: чувство накрыло его с головой. И дело было не во внешности, а в характере. Умная, с иронией, Тамара сразу покорила артиста. В мае 1960 года они расписались. А вскоре после свадьбы Лановой устроил для возлюбленной то, что вошло в историю.
Во время съёмок «Алых парусов» артист уговорил капитана поднять полотнища раньше срока — прямо напротив ялтинского санатория «Актёр», где отдыхала Тамара. Когда корабль появился в створе, весь город, по его воспоминаниям, «стал похож на растревоженный муравейник». Зяблова вышла на берег и сказала: «Вы разбудили Ялту».
Ревность, комплексы и долгожданная беременностьОднако, за кажущимся счастьем скрывалось немало сложностей. Жена комплексовала из-за разницы в возрасте и ревновала мужа — успешного, красивого, окружённого поклонницами. «Артур Грей», по словам коллег, тоже не был ангелом в этом смысле: следил, как и на кого смотрит жена.
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Взаимная ревность — не самый простой фундамент, но они справлялись. Что действительно омрачало союз — отсутствие общих детей. Они оба очень хотели ребёнка, которого долго не было. Годы шли, женщине было уже за сорок. И тут — чудо. Супруга сообщила мужу, что беременна.
Телеграмма от РаневскойЗвезда «Алых парусов» был на седьмом небе. Ему было 37 лет, ей — 41. В июне 1971 года артист отправился с театром на гастроли в Подмосковье. Тамара поехала в Псковскую область — в усадьбу «Михайловское», где организовывала Пушкинские вечера. Вечером того же дня Василию передали телеграмму от Фаины Раневской. Он ожидал очередной остроумной шутки, но замер, прочитав: «Вася, Тамара погибла. Как жаль! И мне очень жаль нас обоих».
Зяблова возвращалась в Москву поздно вечером вместе с телевизионщиками. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Все пассажиры остались живы кроме, беременной жены Ланового.