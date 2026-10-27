Назван «самый сексуальный мужчина из ныне живущих»

27 октября 2026, 14:28

Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Ноа Уайли (Фото: Инстаграм**/therealnoahwyle)

Журнала People признал американского актера Ноа Уайли самым сексуальным мужчиной 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания.





55-летний артист, исполнивший главные роли в сериалах «Скорая помощь» и «Больница Питт», возглавил рейтинг «Самых сексуальных мужчин из ныне живущих». Актер признался, что сначала не воспринял новость всерьез, однако в том, что он действительно достоин этого звания, его убедила жена Сара.

«Я подумал, что это похоже на розыгрыш, но даже представить себе не мог, что мне окажут такую честь», — отметил Уайли.