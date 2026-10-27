Назван «самый сексуальный мужчина из ныне живущих»
Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People
Журнала People признал американского актера Ноа Уайли самым сексуальным мужчиной 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания.
55-летний артист, исполнивший главные роли в сериалах «Скорая помощь» и «Больница Питт», возглавил рейтинг «Самых сексуальных мужчин из ныне живущих». Актер признался, что сначала не воспринял новость всерьез, однако в том, что он действительно достоин этого звания, его убедила жена Сара.
«Я подумал, что это похоже на розыгрыш, но даже представить себе не мог, что мне окажут такую честь», — отметил Уайли.На обложке журнала он предстал в белой майке и темно-синей джинсовой куртке.
Ранее «самая сексуальная футболистка в мире» объявила о помолвке.