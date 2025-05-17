Участника «Битвы экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве

Артём Краснов (фото: Telegram @krasnovartemofficial)
Участника «Битвы экстрасенсов», победителя 24-го сезона шоу Артёма Краснова обвинили в мошенничестве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отметим, что Краснов позиционирует себя как экстрасенс, таролог и вампир. 46-летняя москвичка обратилась к нему за консультацией по вопросу магии, заплатив 10 тысяч рублей. Однако вместо ответа и обещанной помощи её просто заблокировали.
Женщина обратилась в полицию. В отношении Краснова возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Это не первый скандальный инцидент, связанный с участником популярного магического шоу. Недавно мужчина проигнорировал маму пропавшего в Уфе подростка, которого не могут найти уже больше года. Отчаявшаяся женщина умоляла о помощи, однако Краснов демонстративно сел перед ней в автомобиль и уехал.
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Женщина обратилась в полицию. В отношении Краснова возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Это не первый скандальный инцидент, связанный с участником популярного магического шоу. Недавно мужчина проигнорировал маму пропавшего в Уфе подростка, которого не могут найти уже больше года. Отчаявшаяся женщина умоляла о помощи, однако Краснов демонстративно сел перед ней в автомобиль и уехал.
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Анастасия Чинкова