У Мизулиной увидели свадебные каталоги на столе
У главы Лиги безопасного интернета Мизулиной увидели свадебные каталоги на столе
В телеграм-каналах появилась информация о том, что на столе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной увидели свадебные каталоги. Об этом пишут «Страсти».
Сама глава ведомства пока никак не комментировала данные.
«Наверное, Екатерине Михайловне для работы нужно. Школьникам о семье рассказывать, примеры разные приводить», — рассказал журналистам один из сотрудников.
