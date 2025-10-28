Mash: Актер Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной в Семёновском полку
В Семёновском полку у актёра Глеба Калюжного, по словам сослуживцев, возник конфликт — его травят из‑за известности и предполагаемых привилегий. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В материале говорится, что однополчане жалуются, что к артисту особое отношение со стороны командования и что он не подчинился «дедам» младшего возраста.
27‑летний Калюжный не согласился с требованиями примерно 20‑летних старослужащих, что вызвало их недовольство. Отношения обострились еще сильнее, когда офицеры начали заступаться за него — «старики» пригрозили физической расправой, если он не станет соблюдать неформальную иерархию, уточняется в посте.
Сослуживцы также утверждают, что актёр якобы использует армию для самопиара: например, появляется на премьерах в военной форме. За полгода службы, по их словам, он ни с кем не сблизился, хотя в полку много творческих ребят.
Мать Глеба заявила, что слышит о подобных проблемах впервые и уверена, что у сына всё в порядке. По её словам, он всегда позитивен в телефонных разговорах, говорит, что доволен, а этим летом даже создал в части музыкальную группу и устроил с ней концерт.
