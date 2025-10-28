Достижения.рф

Самойлова в чёрном прибыла в суд разводиться с Джиганом

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова сегодня явилась в суд Москвы для беседы по иску о расторжении брака с супругом, рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.



На заседании Самойлову, которая пришла вся в чёрном, представляли два защитника. Отмечается, что на стадии беседы обычно решаются формальные вопросы, а рассмотрение иска по существу назначается позднее.

Ранее Самойлова подала иск о разводе с Джиганом, который зарегистрировали 6 октября в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей».

Напомним, что пара воспитывает четверых детей.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0