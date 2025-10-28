Самойлова в чёрном прибыла в суд разводиться с Джиганом

28 октября 2025, 14:33

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова сегодня явилась в суд Москвы для беседы по иску о расторжении брака с супругом, рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.