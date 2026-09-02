Обман режиссёра и единственная любовь: как Вячеслав Невинный отбил жену у алкаша и почему не хотел сниматься в «Гостье из будущего»

02 сентября 2026, 18:41

Вячеслав Невинный (Фото: кадр из фильма «Гараж»)

Зрители запомнили его как весёлого балагура, но в жизни Вячеслав Невинный был замкнутым и нелюдимым. Он редко давал интервью, а о личной жизни вообще не любил говорить. Несмотря на серьёзную болезнь, актёр гонял в футбол с мальчишками и отказался от роли «Весельчака У» в «Гостье из будущего», пока режиссёр не заманил его обманом. Как травма, полученная в юности, отразилась на жизни звезды фильма «Гараж» и какой оказалась дальнейшая судьба артиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первый успех: Какая роль стала для него судьбоносной? Как Вячеслав стал актёром, не окончив театральный Кто стал единственной любовью звезды «Гаража»? Звёздная роль и уловка режиссёра «Гостьи из будущего» Невидимая борьба с болезнью

Первый успех: Какая роль стала для него судьбоносной?

Как Вячеслав стал актёром, не окончив театральный



Вячеслав Невинный (Фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»)

Кто стал единственной любовью звезды «Гаража»?

Стала звездой в 6 лет, а в 16 получала письма от 40-летних мужчин с непристойными предложениями: почему Пуговка из «Папиных дочек» сбежала из шоу-бизнеса

Звёздная роль и уловка режиссёра «Гостьи из будущего»



Вячеслав Невинный (Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»)

«Злодей и злодей. Не понимаю, что все так с этой ролью носятся. Я просто сделал своё дело, и всё», — цитирует «весельчака У» телепрограмма «Дом Кино».

Невидимая борьба с болезнью