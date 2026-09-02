Обман режиссёра и единственная любовь: как Вячеслав Невинный отбил жену у алкаша и почему не хотел сниматься в «Гостье из будущего»
Зрители запомнили его как весёлого балагура, но в жизни Вячеслав Невинный был замкнутым и нелюдимым. Он редко давал интервью, а о личной жизни вообще не любил говорить. Несмотря на серьёзную болезнь, актёр гонял в футбол с мальчишками и отказался от роли «Весельчака У» в «Гостье из будущего», пока режиссёр не заманил его обманом. Как травма, полученная в юности, отразилась на жизни звезды фильма «Гараж» и какой оказалась дальнейшая судьба артиста, читайте в материале «Радио 1».
Первый успех: Какая роль стала для него судьбоносной?Вячеслав Невинный родился 30 ноября 1934 года в Туле в рабочей семье. Учился в 23-й железнодорожной средней школе и занимался в драмкружке Дворца пионеров. Свою первую значимую роль подросток сыграл в девятом классе, исполнив образ Чичикова в постановке по поэме Гоголя «Мёртвые души».
Окончив школу в 1954 году, юноша отправился в Москву, чтобы поступать в театральные вузы. С первой попытки ему не удалось пройти конкурс ни во ВГИК, ни в Школу-студию МХАТ. Вернувшись в родной город, Невинный устроился на работу в местный ТЮЗ.
Как Вячеслав стал актёром, не окончив театральныйГлавный режиссёр Театра юного зрителя почти сразу доверил молодому артисту роль. Так что ещё за год до поступления Невинный осваивал актёрское мастерство не в теории, а на практике. В 1955 году туляк снова попытался поступить в Школу-студию МХАТ и на этот раз был зачислен на курс Виктора Станицына. В 1959 году, после окончания учёбы, выпускника кузницы приняли в труппу МХАТ, где он проработал до конца жизни. За полвека пребывания в театре Невинный сыграл множество ролей как в классических, так и в современных постановках.
Кто стал единственной любовью звезды «Гаража»?С будущей супругой Ниной Гуляевой Вячеслав Невинный познакомился во время работы над спектаклем «Три толстяка» в МХАТе, где актриса играла роль куклы Суок.
Расположения Гуляевой Невинный добивался три года. На момент знакомства актриса была замужем за актёром Михаилом Горюновым, с которым познакомилась ещё в студенческие годы. Брак оказался сложным: супруг Гуляевой злоупотреблял алкоголем. «Карпухин» сделал предложение в театральном буфете при коллегах, подарив Гуляевой кольцо с рубином. По воспоминаниям актрисы, она несколько раз уходила к возлюбленному и возвращалась к мужу.
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Окончательное решение о разводе Гуляева приняла после инцидента, когда Горюнов в нетрезвом состоянии взял в руки нож. В 1965 году у пары родился сын Вячеслав, который стал актёром, как и родители. В том же году Невинный и Гуляева оформили брак. Супруги прожили вместе 44 года — до самой смерти актёра.
Звёздная роль и уловка режиссёра «Гостьи из будущего»Вячеслав дебютировал в кино в 1960 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ, сыграв роль Сергея Зайцева в фильме «Испытательный срок». Актёр активно снимался в комедиях Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Среди его заметных работ — роли в фильмах «Берегись автомобиля» (1966), «Не может быть!» (1975), «Гараж» (1979), «За спичками» (1980). Невинный даже пробовался на роль Жоржа Милославского в комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), но режиссёр в итоге выбрал Леонида Куравлёва.
К роли Весельчака У в фильме «Гостья из будущего» (1985) актёр поначалу отнёсся скептически и не хотел сниматься. Чтобы убедить «обаятельного толстяка», режиссёр Павел Арсенов сообщил ему, что в картине будет участвовать легендарный Михаил Кононов. На съёмочной площадке выяснилось, что это было преувеличением, но от роли актёр уже не мог отказаться. Оглушительный успех картины стал для самого актёра полной неожиданностью.
«Злодей и злодей. Не понимаю, что все так с этой ролью носятся. Я просто сделал своё дело, и всё», — цитирует «весельчака У» телепрограмма «Дом Кино».
Невидимая борьба с болезньюХарактерная полнота не была врождённой особенностью киноактёра. В молодости Вячеслав Невинный был худым и активно занимался спортом, в том числе велосипедными гонками. После травмы, полученной при падении с двухколёсного друга, у него временно отнялись ноги. Для восстановления подвижности врачи назначили гормональную терапию. Побочным эффектом лечения стал резкий набор веса, и из стройного юноши он превратился в крупного мужчину.
Постепенно он привык к изменившейся внешности и, несмотря на плохое самочувствие, иногда выходил во двор поиграть с ребятами в футбол. Впоследствии из-за лишних килограммов у Вячеслава Михайловича развился сахарный диабет. В 2005 году на фоне осложнений тяжёлой болезни у актёра началась гангрена, и ему ампутировали стопу левой ноги. Вячеслав Невинный скончался 31 мая 2009 года у себя дома. Актёру было 74 года.