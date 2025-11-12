Обменял скрепку на дом, влюбился в Валю Карнавал и не общается с бездомным отцом. Как живет звезда «Импровизации» Сергей Матвиенко?
Сергей Матвиенко — популярный российский комик, шоумен и телеведущий, прославившийся благодаря проектам «Импровизация» и «Импровизаторы». Его харизма и чувство юмора сделали артиста одним из самых узнаваемых представителей отечественной комедийной сцены. 13 ноября ему исполняется 42 года. Подробнее о его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Сергея Матвиенко: детство и семьяБудущий комик родился 13 ноября 1983 года в поселке городского типа Ухолово Рязанской области. Когда ему было полгода, семья переехала в Новокубанск Краснодарского края, а позднее обосновалась в Армавире. У Сергея есть сестра.
С раннего детства Матвиенко проявлял артистические способности. Он любил устраивать домашние сценки, разыгрывать гостей и смешить окружающих. В одном из интервью комик вспоминал, как в детстве танцевал с куклой своего роста, вызывая у родителей искренний смех. Именно тогда, по его словам, он впервые почувствовал вкус сцены.
Когда Сергею было десять лет, его родители развелись. Матвиенко признавался, что дружил с мальчиком, к матери которого ушел его папа. Впоследствии новая девушка отца Сергея выгнала его за то, что он злоупотреблял алкоголем. В итоге, по словам артиста, он начал жить на улице.
«Однажды он перевернулся на мотоцикле с люлькой и пришел к маме. Он приехал весь ободранный, мама за ним ухаживала, в больницу его возила, дала ему деньги на новый паспорт, так как свой он потерял. Он взял деньги и ушел. Больше я его не видел», — рассказал Матвиенко.Сергею было пятнадцать лет, когда это произошло. Комик отметил, что на тот момент у него не было возможности помочь родителю.
«Сейчас бы, конечно, если бы я знал, где он, я бы ему помог. Может, он и не жив уже», — подчеркнул шоумен.
Школьные годы и первые шаги к сценеВ школе Сергей активно участвовал в творческой жизни: писал сценарии для школьных праздников, играл в спектаклях и вёл концерты. Помимо этого, занимался карате и дзюдо, посещал студию бальных танцев, а также пробовал себя в роли диджея на дискотеках.
Матвиенко всегда совмещал учебу с творчеством, что впоследствии помогло ему уверенно чувствовать себя на сцене и работать с публикой.
Образование и путь в КВНПосле школы Сергей поступил в Армавирский механико-технологический институт (филиал КубГТУ), выбрав специальность инженера-электрика. Однако судьба привела его не в энергетику, а в юмор. Уже на первом курсе он создал собственную команду КВН.
Именно клуб весёлых и находчивых стал для Матвиенко настоящей школой сцены — он писал шутки, выступал, учился держать внимание аудитории и импровизировать в прямом эфире.
Начало телевизионной карьеры Сергея МатвиенкоВ 24 года Сергей переехал в Санкт-Петербург, чтобы попробовать себя на телевидении. Он прошел кастинг в проект «Смех без правил» на ТНТ, ведущими которого были Павел Воля и Владимир Турчинский. Шоу дало старт многим молодым комикам, и Сергей оказался среди тех, кто смог заявить о себе.
На кастинге он познакомился с Константином Скударновым из Владивостока. Вместе они создали дуэт «Пластилин» и дошли до финала, заняв второе место. Этот успех стал переломным моментом в его карьере.
«Убойная лига» и «Comedy Club Санкт-Петербург»После «Смеха без правил» Матвиенко и Скударнов стали участниками проекта «Убойная лига». Популярность дуэта быстро росла, и вскоре Сергей стал резидентом «Comedy Club Санкт-Петербург». Там он оттачивал мастерство комедийного актера и сценариста, набираясь опыта у коллег.
В 2011 году Сергей Матвиенко вместе с актером Антоном Захарьиным основал импровизационный театр «CraZy». Позже к ним присоединился Арсений Попов, с которым Сергей подружился и начал активно сотрудничать.
В 2012 году Матвиенко и Попов приняли участие в шоу «Битва за эфир» на Муз-ТВ, где дошли до финала. После этого комик стал появляться в других проектах, включая «Точку Ю» и ряд телевизионных передач, связанных с юмором и импровизацией.
«Импровизация» и всероссийская известностьНастоящую славу Сергею принесло шоу «Импровизация», выходившее на канале ТНТ с 2016 по 2022 год. Идея проекта строилась на полной спонтанности: участники не знали заданий заранее и импровизировали прямо на сцене, реагируя на подсказки ведущего.
Матвиенко попал в шоу после кастинга «Comedy Баттл» в Ярославле, где познакомился с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. Его коллегами по проекту стали Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун.
Артист признавался, что именно «Импровизация» стала для него «экстремальным спортом», где нужно мыслить быстро и быть готовым к любому повороту событий. После закрытия проекта на ТНТ команда продолжила работу на СТС под названием «Импровизаторы».
Другие проекты и выступления Сергея МатвиенкоПомимо «Импровизации», Сергей Матвиенко часто появлялся в популярных развлекательных передачах. Среди них — «Где логика?», «Секрет», «Двое на миллион», «Студия СОЮЗ» и другие.
Он также активно развивает YouTube-проекты. В 2016 году вместе с актрисой Юлией Топольницкой он запустил канал «Лэтс Дуит», вдохновившись историей канадца Кайла Макдональда, обменявшего скрепку на дом. Комики повторили этот путь: начали со скрепки, прошли через обмен фотоаппарата, мопеда, автомобиля и часов — и к 2020 году получили двухэтажный дом. Сейчас конечная цель проекта — квартира в Москве.
На том же канале они ведут шоу «Скрепка». Кроме того, у Сергея, Арсения, Дмитрия и Антона есть общий канал «Импроком», где они выпускают различные юмористические форматы. Креативным продюсером является Стас Шеминов.
Личная жизнь Сергея МатвиенкоЛичная жизнь Сергея Матвиенко всегда оставалась под пристальным вниманием поклонников. Известно, что его бывшая девушка, дизайнер и проектировщик из Санкт-Петербурга Мария Бендыч, была младше артиста на пять лет. Их отношения длились около шести лет, но в августе 2017 года стало известно, что комик снова свободен. Причины расставания он не комментировал.
В интервью Сергей неоднократно говорил, что семейная жизнь — не его формат.
Симпатия к Вале КарнавалВ выпуске шоу «Натальная карта» комик признался, что испытывает симпатию к блогеру Вале Карнавал. По традиции передачи ведущие проверяли их совместимость по звездам.
«Все просто думают, что это какие-то шутки. И поэтому, чтобы доказать обратное, мы проверим совместимость с Валентиной Карнавал. Вдруг мы совместимы, а она сидит и не понимает? Мне нравятся Валя Карнавал и Кира Найтли. Но я не знаю английский язык. Знает ли Валя, что она мне нравится? Конечно! Я везде трындю об этом, а она по Маканам, по камням каким-то Стоунам гуляет… Я ей писал, а она ничего», — сказал Матвиенко с улыбкой.
Сергей Матвиенко сегодняСейчас Сергей Матвиенко продолжает активно принимать участие с шоу «Импрокома». Они также часто гастролируют по России. В его социальных сетях можно увидеть фотографии с коллегами, кадры со съемок и фрагменты выступлений.
Он остается одним из самых востребованных и узнаваемых комиков страны, а зрители ценят его за живую импровизацию, искренность и умение рассмешить без сценария.