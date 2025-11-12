Фигуристка Медведева раскрыла подробности своей помолвки
Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности своей помолвки с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом сообщает Sport24.
Медведева призналась, что чувствует спокойствие и счастье, поскольку их отношения развиваются естественно и без лишних волнений. Спортсменка отметила, что для неё важно строить отношения с планами на будущее, особенно в её возрасте, и подчеркнула, что замужество в 26 лет отличается от более раннего брака.
О помолвке пары стало известно 11 ноября. Медведева и Гайнутдинов вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ.
25-летняя Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018 (командные и личные соревнования). В 2021 году она объявила о фактическом завершении карьеры. Её избранник, 24-летний Гайнутдинов, является солистом шоу-балета «Тодес» и принимал участие в проектах на сцене Большого театра.
