Фигуристка Медведева раскрыла подробности своей помолвки

12 ноября 2025, 11:14

Фигуристка Медведева счастлива после помолвки с Гайнутдиновым

Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности своей помолвки с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом сообщает Sport24.