Певица Слава сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство

12 ноября 2025, 15:10

Фото: iStock/Евгений Одиноков

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, поделилась серьезной новостью о своем здоровье. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».





Артистка рассказала, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Она приняла решение обратиться к психотерапевту по рекомендации своей подруги Лолиты Милявской. Врач, которого порекомендовала знаменитость, подтвердил диагноз и назначил лечение. В связи с этим певица решила продать свои квартиры в Москве.





«Это чисто финансовый вопрос. Я хочу взять небольшой перерыв, чтобы выбирать концерты, которые не будут перегружать меня», — добавила звезда.