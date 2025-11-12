Певица Слава сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство
Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, поделилась серьезной новостью о своем здоровье. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».
Артистка рассказала, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Она приняла решение обратиться к психотерапевту по рекомендации своей подруги Лолиты Милявской. Врач, которого порекомендовала знаменитость, подтвердил диагноз и назначил лечение. В связи с этим певица решила продать свои квартиры в Москве.
«Это чисто финансовый вопрос. Я хочу взять небольшой перерыв, чтобы выбирать концерты, которые не будут перегружать меня», — добавила звезда.
