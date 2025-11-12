Анна Семенович высказалась против живых елок на Новый год
Российская актриса и певица Анна Семенович высказалась против живых елок на Новый год. Мнением на этот счет она поделилась на своей странице в соцсети.
Артистка считает, что срубать дерево ради праздника — это варварство, особенно, когда взамен живым можно купить искусственные елки, которые ничем не хуже и будут служить годами.
«Я такой человек, который категорически, негативно относится к тому, что у людей дома стоят живые елки. Вы представляете, сколько это дерево растет, чтобы стать большим и красивым, и сколько оно еще может жить? А люди берут и рубят эти деревья, чтобы две-три недели они постояли у них дома, а потом завяли, умерли, и их выкинули на помойку», — высказалась экс-солистка «Блестящих».В заключение она выступила с предложением законодательно запретить вырубку живых елок к празднику.