12 ноября 2025, 13:34

Анна Семенович (Фото: Телеграм/annsemenovich)

Российская актриса и певица Анна Семенович высказалась против живых елок на Новый год. Мнением на этот счет она поделилась на своей странице в соцсети.





Артистка считает, что срубать дерево ради праздника — это варварство, особенно, когда взамен живым можно купить искусственные елки, которые ничем не хуже и будут служить годами.

«Я такой человек, который категорически, негативно относится к тому, что у людей дома стоят живые елки. Вы представляете, сколько это дерево растет, чтобы стать большим и красивым, и сколько оно еще может жить? А люди берут и рубят эти деревья, чтобы две-три недели они постояли у них дома, а потом завяли, умерли, и их выкинули на помойку», — высказалась экс-солистка «Блестящих».