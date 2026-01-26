Обошла Кэти Перри и высказалась про конкуренцию с Хаметовой и Стар: творческий путь юной исполнительницы песни «Сигма бой» Бэтси Girl
27 января российской певице, блогеру и одной из самых ярких юных звёзд TikTok и YouTube Бэтси исполняется 14 лет. Дочь известного композитора Михаила Чертищева ворвалась в музыкальную индустрию с вирусными треками, среди которых особенно выделяется хит «Сигма бой», покоривший чарты Billboard и Spotify, а также ранний трек «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш». О том, как сегодня складывается жизнь стремительно взлетевшей артистки, — в материале «Радио 1».
Биография Бэтси Girl: происхождение и семьяБудущая звезда, настоящее имя которой Светлана Чертищева, родилась 27 января 2013 года. Девочку назвали в честь бабушки — Светланы Николаевны Сахар, врача-гинеколога с более чем 40-летним стажем из города Кингисепп Ленинградской области. Любопытно, что двоюродный брат Светланы, Витя, также получил имя в честь деда — супруга известной женщины-врача.
Именно в Кингисеппе (городе, который с 1922 года носит имя эстонского революционера Виктора Кингисеппа) родился и вырос отец будущей звезды — Михаил Викторович Чертищев. Сегодня он — один из востребованных российских композиторов, автор музыки к популярным анимационным проектам: сериалам «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», полнометражным мультфильмам «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конём» и многим другим.
Михаил Чертищев активно сотрудничал с юными певицами: писал песни для Вари Стрижак, Виолетты Вольской, а также длительное время работал с победительницей первого сезона шоу «Голос. Дети» Алисой Кожикиной. Именно для Алисы он создал такие треки, как «Шапочка», «Я лежу на пляже», «Белые снежинки», «Я не игрушка», которые вошли в её дебютный альбом.
Светлана — старшая дочь в семье. У неё есть младшая сестра Варвара, которая регулярно появляется в контенте Бэтси Girl. В 2018 году в семье родилась ещё одна девочка — Татьяна.
Юная артистка учится в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга. Помимо учёбы она серьёзно занимается акробатикой.
Первые шаги в YouTube и начало популярностиКарьера Светланы в шоу-бизнесе началась в пятилетнем возрасте: родители помогли ей открыть YouTube-канал. Первый ролик, в котором маленькая блондинка пробовала экзотические фрукты, быстро набрал большую популярность.
На канале Бэтси Girl (прозвище, которое закрепилось за ней среди фанатов) публикуются как весёлые семейные моменты, так и музыкальный контент. Девочка снимает забавные челленджи и эксперименты с участием всей семьи. Один из запоминающихся выпусков — конкурс на самый громкий крик, в котором соревновались все Чертищевы.
Самые известные песни Бэтси Girl: «Сигма бой»Среди наиболее популярных композиций артистки — треки «Я поставлю тебе лайк» и «Котики». Другой хит Чертищевой — песня «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш», которая вышла в 2021 году. Клип на трек собрал несколько миллионов просмотров на YouTube. Однако настоящий прорыв случился в 2024 году.
В 2024 году Бэтси Girl выпустила трек «Я не пон», вдохновлённый негативными комментариями хейтеров. В том же году она стала гостьей шоу «ХОРОШОУ» на канале «CTC Kids» и выступила на «ВК Фесте» в Москве.
Кульминацией года стал октябрьский релиз совместного сингла с Марией Янковской — «Сигма бой (Sigma Boy)». Авторами музыки выступили отец Светланы Михаил Чертищев и рок-музыкант Мукка. Песня моментально взорвала TikTok, а в начале 2025 года вошла в международный чарт Billboard.
О чём текст песни «Сигма бой»Композиция исполняется от лица уверенной в себе девушки, к которой проявляют интерес многие парни. Однако её сердце принадлежит «сигма-бою» — независимому, харизматичному и не похожему на остальных молодому человеку.
Она подчёркивает, что завоевать её будет непросто, называет себя «иконой» и сравнивает свою ценность с биткоином. Термин «сигма-бой» пришёл из интернет-сленга и обозначает мужчин, которые ведут себя как «одинокие волки», игнорируя социальные нормы и правила. В современной поп-культуре это образ брутального, стильного и независимого парня.
Скандал вокруг «Сигма бой»Несмотря на оглушительный успех, трек вызвал острую критику за рубежом. В начале 2025 года ряд евродепутатов, в частности Нела Риль, выступили с инициативой запретить прослушивание песни на территории Евросоюза, обвинив её в «пропаганде пророссийских взглядов».
Сами исполнительницы спокойно относятся к негативу. По их словам, основные комментаторы, оставляющие злобные отзывы, — это «завистливые малолетки и 40-летние скуфы с большим животом».
Достижения в чартах и интерес крупных лейбловВ начале 2025 года «Сигма бой» вошёл в международный чарт Billboard. Певица обошла Кешу и Кэти Перри, уступив лишь Билли Айлиш и Charli XCX. Сама Бэтси высоко оценивает творчество Charli XCX, отмечая её необычные клипы, сильные песни и громкое выступление на «Грэмми».
После успеха трека к юной артистке проявили интерес крупнейшие мировые лейблы — Universal, Warner и Sony. Шон Пол и Doja Cat выразили желание записать с ней совместку, а Дэвид Гетта предложил сделать ремикс на хит.
Отношения со сверстниками и школьная жизньБэтси Girl откровенно признаётся, что практически не общается с одноклассниками.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — рассказала она.Светлана отметила, что ей легко удается совмещать учебу и музыкальную карьеру.
Бэтси Girl сегодня: сингл «Queen Of Drama»28 февраля 2025 года вышел свежий сингл Бэтси Girl — «Queen Of Drama» (снова в соавторстве Михаила Чертищева и Мукки). Тогда же вышла совместная песня юной артистки и Кати Лель — трек «Делулу».
Артистка уверена в своём лидерстве среди юных исполнительниц.
«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне», — заявила она.Сегодня Бэтси Girl активно выступает на корпоративах, даёт интервью, снимает контент и готовится к выходу дебютного альбома. Судя по всему, у восходящей звезды из Санкт-Петербурга впереди ещё много громких побед. Бэтси Girl призналась, что ее мечта — стать мировой звездой.