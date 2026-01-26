Волочкова готовится к важным переменам в жизни

26 января 2026, 10:22

Анастасия Волочкова готовит новую постановку под названием «Зеркало

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Известная балерина Анастасия Волочкова готовит новую постановку под названием «Зеркало». В этом проекте она намерена исследовать сложные отношения с матерью. Знаменитость описывает спектакль как личную и драматическую историю, в которой откроет все свои переживания. Об этом пишет «‎7Дней.ру».