«Я сейчас плакать начну»: Мария Горбань не сдержала эмоций на съемках реалити

26 января 2026, 11:42

Актрисе Марии Горбань стало тяжело на шоу «Выжить в Стамбуле»

Мария Горбань (Фото: Instagram* / @gorban_masha)

Мария Горбань расплакалась на съемках реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». В эксклюзивном комментарии «Звездачу» актриса призналась, что самым сложным испытанием для нее стало отсутствие связи с семьей.





По словам Горбань, после смерти отца она полностью взяла заботу о маме на себя и старается обеспечить близким максимально комфортную жизнь.



Мария отметила, что именно семья для нее — главная опора, а невозможность видеть родных и общаться с ними без телефона даётся особенно тяжело.





«Мои детки счастливы, потому что мамочка заменяет меня. Я сейчас плакать начну... Я в свою семью не пускаю чужих людей. Я очень хочу домой... Меня больше тревожит то, что нам не дают телефон, а семья — большая часть моей жизни, и большое испытание — это то, что я не могу видеть свою семью», — призналась Горбань.