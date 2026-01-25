«Со свидания — к хирургу»: Решетова назвала свою ринопластику главной ошибкой

25 января 2026, 22:53

Анастасия Решетова заявила, что жалеет о ринопластике, сделанной в 18 лет

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова рассказала, что сожалеет об операции на носу, которую сделала в 18 лет. Её слова приводит издание «СтарХит».





Анастасия пояснила, что решилась на это под влиянием близкого человека — на тот момент она встречалась с Тимати. Решетова отметила, что тогда ей не хватало внутренней опоры, и она старалась угодить другим.

«У меня был симпатичный нос, он гармонировал с другими чертами лица, но я услышала от человека, чьё мнение казалось важным, что мне нужна операция. Можно сказать, что я со свидания отправилась в кабинет хирурга. Ринопластика не сделала меня ни красивее, ни счастливее», — рассказала девушка.