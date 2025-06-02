У Петра Чернышева нашли огромный долг перед налоговой
У фигуриста Петра Чернышева нашли огромный долг перед налоговой, сообщило издание Super.
Судя по данным из открытых источников, вдовец Анастасии Заворотнюк задолжал Федеральной налоговой службе чуть более двух миллионов рублей.
Кстати, совсем недавно выяснилось, что Петр Чернышев заработал на своей школе фигурного катания 265 миллионов рублей, 20,7 миллионов из которых — чистая прибыль.
Учебное заведение фигурист открыл в 2012 году. В 2023 году бизнес вдовца актрисы был не так успешен, как в 2023-м: при доходе в 116 миллионов рублей чистая прибыль достигла три миллиона рублей. В 2024 году в отношении ООО завели исполнительное производство. В настоящее время задолженностей и текущих судебных дел против учебного заведения нет.
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