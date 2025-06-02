У Петра Чернышева нашли огромный долг перед налоговой

02 июня 2025, 16:15

Петр Чернышев задолжал налоговой больше двух млн рублей

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: Инстаграм* @a_zavorotnyuk)

У фигуриста Петра Чернышева нашли огромный долг перед налоговой, сообщило издание Super.