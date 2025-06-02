«Борюсь»: Отар Кушанашвили мучается от невыносимой боли из-за онкологии

02 июня 2025, 15:56

Журналист Отар Кушанашвили сообщил о сильных болях после победы над раком

Отар Кушанашвили (Фото: Инстаграм*/otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили, который в октябре прошлого года заявил о победе над раком кишечника, сообщил об ухудшении своего состояния. По словам шоумена, вчера у него начались «почти невыносимые» боли. Об этом пишет «Экспресс газета».







«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило. Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — рассказал журналист.

«Я борюсь, кроме понятных лекарств, с этими приступами так: заставляю себя читать. <…> Я желаю вам не болеть, а уж если угораздило, слушайтесь эскулапов и не сдавайтесь», — пожелал он.