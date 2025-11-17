Образование сантехника, четыре брака и долгожданный ребёнок в 58 лет: как сейчас живёт Геннадий Ветров и кто его молодая возлюбленная?
Российский юморист, писатель и художник Геннадий Ветров 18 ноября отпразднует 67-летие. Почему артист пошёл учиться на сантехника, кто его четыре жены и как он стал отцом в 58 лет? Об этом и других фактах из биографии сатирика читайте в материале «Радио 1».
Детство и первые творческие успехи
Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года в Макеевке (Донецкая область, УССР). Его отец, Анатолий Иванович, поначалу трудился шахтёром, затем стал мастером бетонного цеха и позже переквалифицировался в парикмахера. Мама, Валентина Фёдоровна, работала бухгалтером в торговле. Также воспитанием мальчика занимались бабушка, Ефросинья Васильевна, и дедушка, Иван Николаевич, который прекрасно играл на гармони. Семейные вечера часто превращались в маленькие домашние концерты с музыкой, песнями и шутками.
С ранних лет Гена проявлял творческие задатки. Он нередко становился участником этих импровизированных представлений.
«Первый концерт я провёл в четыре с половиной года – прямо в подъезде, без билетов», – вспоминал артист.
Мальчик собрал «труппу» из дворовых ребят, натянул самодельную ширму и пригласил соседей. Те вынесли стулья, смотрели и аплодировали, что по-настоящему захватывало маленького артиста.
В семь лет он придумал сюжет фильма «Заговор курильщиков» – историю о том, как подросток гоняет малышей, заметив, что они начали пробовать курить. Гена подошёл к делу с полной серьёзностью: с «командой» делал реквизит (папиросы из листьев), продумывал «трюки» и даже подпилил ветку, чтобы она упала в нужный момент. Смотреть этот фильм собирался весь двор. Запись его первого киноопыта сохранилась до сих пор.
Когда мальчик пошёл в школу, он записался во множество кружков: занимался шахматами, хором, рисованием и участвовал в спектаклях. Также юный артист участвовал в создании школьной стенгазеты, лепил из глины, которую отец приносил с работы. Однажды он даже слепил бюст Карла Маркса.
Дедушка рано научил Гену играть на баяне. Позже мальчик поступил в музыкальную школу, а затем самостоятельно освоил гитару. В школе он играл в ансамбле «Забой».
Выбирая дальнейший путь, Геннадий всерьёз задумывался о театральном вузе, однако его отпугнул огромный конкурс. Тогда он решил попробовать поступить во Львовский художественно-промышленный институт. Однако экзаменаторы, посмотрев его рисунки и глиняные изделия, посоветовали подождать ещё год. Попытка подготовиться в архитектурном институте тоже закончилась разочарованием – увидев уровень работ абитуриентов, Гена понял, что пока не готов.
В итоге он вернулся в Макеевку и в 1976 году поступил в инженерно-строительный институт.
Карьера: путь от сантехника до артиста
Получив диплом по специальности «инженер-сантехник», Ветров так и не стал работать в этой сфере. Ещё во время обучения он вместе с другом организовал ансамбль «Орион», для которого институт выделил аппаратуру. Коллектив выступал не только на студенческих дискотеках, но и на городских мероприятиях.
В 1981 году Геннадия призвали в армию. Служба стала для него новым творческим этапом: он регулярно выступал перед сослуживцами с миниатюрами, монологами и шутками. На одном из таких концертов присутствовали артисты Донецкой филармонии, которые посоветовали молодому солдату обязательно продолжать развивать талант.
Прислушавшись к их рекомендации, после демобилизации Ветров поступил на эстрадное отделение ЛГИТМиКа к Исааку Штокбанту. Его южноукраинский говор едва не стал причиной отказа, но педагог настоял на зачислении. На этом курсе вместе с Геннадием учились Юрий Гальцев – его будущий сценический партнёр и близкий друг – и Сергей Селин, ставший впоследствии известным по роли Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей».
Ещё студентом Ветров активно создавал юмористические номера. Он выступал на любых площадках, иногда даже без гонорара и за еду.
«Мы однажды проели всю стипендию, и денег не осталось совсем. Поехали выступать к морякам в закрытый Кронштадт – они нас накормили. Такой вот бартер: радость за ужин», – вспоминал артист.
В 1988 году он завершил обучение и остался работать в театре «Буфф» под руководством Штокбанта. С труппой Ветров гастролировал по Европе и США. Здесь он впервые попробовал себя в режиссуре: поставил программу «Вини-Грет», кабаре «Белое и Чёрное», а также три сольных проекта – «Маска Рад», «Кабачок "Ветряная мельница"» и «Люди, ау!». Его визитной карточкой стал номер «Человек-оркестр», придуманный им ещё на вступительных экзаменах и позже доведённый до совершенства с помощью баяна, ксилофона, концертино и разнообразных шумовых инструментов.
На телеэкране Геннадий Ветров впервые появился в 1989 году, когда принял участие в программе «Шире круг» с Илоной Броневицкой. Зрители настолько тепло приняли артиста, что вскоре он стал её соведущим. В начале 1990-х Геннадий отправился на гастроли в США с программой «Маска Рад», включавшей более тридцати пародий на известных артистов, после чего некоторое время жил в Швейцарии и выступал в Германии. С 1994 года он работал на петербургском телевидении, где создал проекты «Ветров и Ко», «Рояль в кустах» и «Третий звонок».
Своё появление в «Аншлаге» Ветров вспоминал с улыбкой. Он позвонил Регине Дубовицкой и заявил, что в Петербурге живёт самобытный артист, без которого программа никак не могла обходиться. На вопрос «Кто это?», он уверенно назвал своё имя. Дубовицкая дала ему единственный шанс – если номер не понравится, сотрудничества не будет. Геннадий оправдал ожидания и вскоре окончательно перебрался в Москву, став постоянным участником «Аншлага».
Его дебютом стала миниатюра «Рашен Копперфильтр и его Клава», получившая бурный отклик зрителей. Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд, увидев номер, высоко оценил талант Геннадия. Клаву сыграла Карина Зверева – тогдашняя супруга артиста.
Ветров создал множество дуэтов: с Юрием Гальцевым (знаменитая миниатюра «На приёме у невропатолога»), с Игорем Маменко («Гаишник в лесу»), а также выступал вместе с Еленой Воробей, Светланой Рожковой, Николаем Лукинским.
Также артисту удалось проявить себя в кино. Он сыграл Эдуарда Сергеевича в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», сержанта милиции в «Кровавой Мэри», обаятельного афериста в фильме «Красиво жить не запретишь» и роль гастролёра в музыкальной ленте «Золотой ключик».
Не менее известен Ветров как писатель и художник. В 2007 году вышла его книга «ProВетривание. Сквозняк между кулисами. Дорога в свете фар». В том же году он основал собственный театр «Ветреные люди», который, правда, просуществовал недолго, а также «Ветреную галерею», в которой периодически проходят выставки его работ.
Личная жизнь: четыре брака и отцовство в 58 лет
Свою первую супругу, Анастасию Смолину, Геннадий встретил во время обучения в ЛГИТМиК. В 1988 году они поженились и вместе работали в театре «Буфф». В 1993 году у пары родилась дочь Ксения, однако к тому времени отношения уже заметно охладели, и пара развелась. После расставания Анастасия покинула актёрскую среду, снова вышла замуж и занялась бизнесом.
Геннадий тоже недолго оставался один. Вторую жену Ольгу он встретил в 1993 году, однако брак с ней продлился всего четыре года.
В возрасте 38 лет он познакомился с моделью Кариной Зверевой, которая почти на 20 лет младше него. По словам артиста, он буквально потерял голову от этой любви. Карина же признавалась, что увидела в Геннадии сильного, зрелого и надёжного мужчину.
Их свадьба состоялась в 1997 году. Зверева активно участвовала в постановках театра «Ветреные люди», для неё Ветров писал миниатюры и ставил номера. Ради того, чтобы быть рядом с мужем, Карина отказалась и от весьма заманчивого предложения – продюсеры музыкальной группы «Блестящие» рассматривали её в качестве новой солистки после ухода Жанны Фриске. При этом Геннадий никогда не ограничивал творческие амбиции жены, напротив, поддерживал её стремление к самостоятельности.
Публично Ветров не раз говорил о своих тёплых чувствах к супруге, и казалось, что их семья крепка. Но спустя четырнадцать лет совместной жизни пара неожиданно объявила о разводе, не вдаваясь в подробности. Они сумели сохранить дружеские отношения. Позже Карина призналась, что профессионально они идеально подходили друг другу, но со временем всё заметнее стала разница в характере: ей хотелось активности и драйва, тогда как Геннадий был более домашним и спокойным. Именно девушка стала инициатором расставания и долго испытывала чувство вины – особенно после того, как Ветров пообещал поддерживать её материально, пока она не встретит нового человека.
Следующей возлюбленной Ветрова стала Оксана Вороничева. Геннадий познакомился с ней в самолёте по пути на гастроли в Мурманск: обаятельную бортпроводницу он заметил сразу и попросил номер телефона, но получил отказ, поскольку девушка предпочитала не смешивать работу с личной жизнью. Артист проявил настойчивость, и в итоге добился её расположения.
В 2014 году они сыграли свадьбу. Разница в возрасте супругов почти 30 лет, что вызвало бурное обсуждение среди знакомых и коллег. Но, несмотря на это, пара живёт счастливо.
В 2016 году, когда Ветрову было уже 58 лет, у них родилась дочь Мария. Ветров шутит, что стал «безумным папой», поскольку очень активно занимается с малышкой – записывает для неё песни и сказки и уделяет ей максимум внимания. Часто в гостях у семьи бывает и старшая дочь Геннадия, Ксения, которая также выбрала творческий путь и уже пробует себя в кино.
Как Геннадий Ветров живёт сейчас
Артист продолжает заниматься творчеством и радовать поклонников новыми юмористическими миниатюрами. Также он выступает с концертами. В мае 2025 года Ветров предстал на сцене Биробиджанской филармонии с сольной программой «Proветривание».
Также он увлекается живописью и пишет картины на заказ. В его «Ветреной галерее» регулярно проводятся выставки.