«Очень яркий человек»: Журналистка Златопольская высказалась о характере Павла Прилучного

17 ноября 2025, 06:54

Журналистка Златопольская высказалась о характере Павла Прилучного

Павел Прилучный (Telegram / @bugevuge001)

Журналистка и телеведущая Дарья Златопольская поделилась впечатлениями от работы с актёром Павлом Прилучным. Об этом пишет «Стархит».





Златопольская вспомнила эпизод из прошлого, когда Прилучного исключили из проекта «Танцы со звёздами». Тогда телеведущую глубоко задело это решение. Ей было искренне обидно за актёра. При этом она признала, что некоторые участники и организаторы проекта считали, будто Прилучный не выкладывался в полной мере, пропуская репетиции и игнорируя сопутствующие мероприятия.



«Он очень яркий человек. Он сам по себе искренний, а это большой талант, потому что многие люди, в том числе актеры, играют это, а он такой и есть. Мне вообще кажется, что если в тебе нет этой вещи, то и не играй, не надо. Есть же люди настоящие, как Паша, но это редкость большая», — поделилась журналистка.