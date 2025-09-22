22 сентября 2025, 12:25

Полина Диброва (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина приняла решение разорвать 17-летний брак и оставила семью. Ее новым избранником стал миллиардер Роман Товстик, который также завершил свои многолетние отношения. В эфире программы «Малахов» Полина впервые поделилась подробностями своего романа после резонансного развода. О неожиданных откровениях супруги телеведущего расскажет «Радио 1».





Полина Диброва рассказала правду о разводе

«Я подала заявление на расторжение брака. Дмитрий сказал, что если я приняла решение, то должна подать заявление. Я нашла в себе силы лично сообщить все, в том числе детям. Как только я сказала Дмитрию, что дальше мы будем строить свою жизнь отдельно друг от друга, я сняла обручальное кольцо», – привела подробности Диброва.

«Он (Дмитрий Дибров – прим.ред.) знал про интервью и попросил быть максимально деликатным, так как самое прекрасное, что было в его жизни, – это Полина. Он переживает за происходящее», – заявил Малахов.

Полина Диброва и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)





«Когда я почувствовала, что внутри что-то надломилось и я обратила внимание на другого мужчину, я честно сказала. <…>То, что сейчас происходит в интернете – это травля».

Слухи о подаренном любовником доме

«Я не знаю кто придумал, что я переехала к Роману Товстик. Мы с детьми живем в съемном доме», – заверяет Полина.

Елена Товстик(Фото: кадр из программы «Малахов»)



Диброва рассказала правду об отношениях с Еленой Товстик

«Я чувствую ее боль (Елены Товстик – прим.ред.) и прекрасно понимаю. Мне жаль, что они не смогли сохранить брак, я к этому не причастна. Я хочу, чтобы она перестала винить меня. Она давно знала, что браку конец, но почему-то не сдержала эмоций в отношении меня».

«Я знаю о нюансах ее богатой личной жизни и знаю, почему Роман принял решение с ней развестись еще несколько лет назад, но я не хочу об этом говорить. Роман не оставит детей и будет помогать Лене», – заявила Полина.

Елена и Роман Товстик (Фото: кадр из программы «Малахов»)





«С 2017 года нас ничего не связывает. У нее были амбиции, она считала, что если я крестная ее ребенка, то должна предложить ей быть крестной моего. Она хотела быть крестной Диброва, для нее это было важно».

«Я видела какие-то моменты, которые мне показывал Роман. Возможно, что она могла пойти на это. Понимая, что со мной произошло, когда я упала в обморок…картинка складывается», – прокомментировала информацию Диброва.