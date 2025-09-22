Обряд на смерть и богатая личная жизнь: Полина Диброва раскрыла Малахову правду о жизни своего любовника Романа Товстика и его жены
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина приняла решение разорвать 17-летний брак и оставила семью. Ее новым избранником стал миллиардер Роман Товстик, который также завершил свои многолетние отношения. В эфире программы «Малахов» Полина впервые поделилась подробностями своего романа после резонансного развода. О неожиданных откровениях супруги телеведущего расскажет «Радио 1».
Полина Диброва рассказала правду о разводеПолина Диброва сообщила, что в настоящее время она все еще является официальной супругой Дмитрия, однако адвокаты активно занимаются их бракоразводным процессом.
«Я подала заявление на расторжение брака. Дмитрий сказал, что если я приняла решение, то должна подать заявление. Я нашла в себе силы лично сообщить все, в том числе детям. Как только я сказала Дмитрию, что дальше мы будем строить свою жизнь отдельно друг от друга, я сняла обручальное кольцо», – привела подробности Диброва.Андрей Малахов отметил, что Дмитрий переживает за разрыв с супругой. За несколько часов до съемки программы он связался с телеведущим и попросил провести интервью максимально деликатно.
«Он (Дмитрий Дибров – прим.ред.) знал про интервью и попросил быть максимально деликатным, так как самое прекрасное, что было в его жизни, – это Полина. Он переживает за происходящее», – заявил Малахов.Полина, в свою очередь, выразила слова благодарности супругу и отметила – Дмитрий навсегда останется для нее родным человеком. Диброва заявила, что не обманывала супруга и сообщила о намерении развестись сразу, как только испытала чувства к другому мужчине.
«Когда я почувствовала, что внутри что-то надломилось и я обратила внимание на другого мужчину, я честно сказала. <…>То, что сейчас происходит в интернете – это травля».
Слухи о подаренном любовником домеПрежде в медиапространстве появилась информация о том, что Роман Товстик подарил своей новой возлюбленной роскошный дом стоимостью 141 млн рублей. В эфире шоу Полина Диброва опровергла слухи. Она продемонстрировала Андрею Малахову личный кабинет на Госуслугах, где содержатся сведения о принадлежащем ей имуществе.
«Я не знаю кто придумал, что я переехала к Роману Товстик. Мы с детьми живем в съемном доме», – заверяет Полина.
Диброва рассказала правду об отношениях с Еленой ТовстикПолина Диброва высказалась о разводе семьи Товстик. Она заявила, что не причастна к разрушению их брака, а разлад между Романом и Еленой произошел задолго до их отношений.
«Я чувствую ее боль (Елены Товстик – прим.ред.) и прекрасно понимаю. Мне жаль, что они не смогли сохранить брак, я к этому не причастна. Я хочу, чтобы она перестала винить меня. Она давно знала, что браку конец, но почему-то не сдержала эмоций в отношении меня».Андрей Малахов также поинтересовался у Полины, знает ли она, что сейчас происходит в личной жизни Елены Товстик.
«Я знаю о нюансах ее богатой личной жизни и знаю, почему Роман принял решение с ней развестись еще несколько лет назад, но я не хочу об этом говорить. Роман не оставит детей и будет помогать Лене», – заявила Полина.При этом она отметила, что с Еленой ее с 2017 года ничего не связывает. Разлад в их отношениях случился после того, как Полина не предложила Товстик стать крестной ее ребенка.
«С 2017 года нас ничего не связывает. У нее были амбиции, она считала, что если я крестная ее ребенка, то должна предложить ей быть крестной моего. Она хотела быть крестной Диброва, для нее это было важно».Во время эфира редакторам программы сообщили, что Елена Товстик якобы делала приворот на Романа и обряд на смерть Полины.
«Я видела какие-то моменты, которые мне показывал Роман. Возможно, что она могла пойти на это. Понимая, что со мной произошло, когда я упала в обморок…картинка складывается», – прокомментировала информацию Диброва.В заключении она выразила сожаление о том, что семья Романа и Елены Товстик распалась.