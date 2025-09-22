В Госдуме предложили подвергнуть цензуре матерные песни Михаила Круга

22 сентября 2025, 11:28

Депутат Германова: матерные песни Михаила Круга нельзя выпускать в широкий доступ

Михаил Круг (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила подвергнуть цензуре некоторые хиты шансонье Михаила Круга. Ее слова приводит NEWS.ru.





Депутат подчеркнула, что матерные песни негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе и не должны выходить в широкий доступ. Она отметила, что такие композиции можно «петь на узких тусовках», но не массово распространять.

«Я, как человек не приемлющий мат и как человек разработавший программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска, считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение», — заявила парламентарий.