В Госдуме предложили подвергнуть цензуре матерные песни Михаила Круга
Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила подвергнуть цензуре некоторые хиты шансонье Михаила Круга. Ее слова приводит NEWS.ru.
Депутат подчеркнула, что матерные песни негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе и не должны выходить в широкий доступ. Она отметила, что такие композиции можно «петь на узких тусовках», но не массово распространять.
«Я, как человек не приемлющий мат и как человек разработавший программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска, считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение», — заявила парламентарий.Депутат добавила, что это ее личная позиция, и она не говорит о полном запрете творчества артиста, так как у него есть хорошие песни.