Обучение в МХАТ, роли в фильмах и сериалах, работа в группе uncle pecos: что заставляет актера Степана Белозерова играть так ярко?
Выпускник Школы-студии МХАТ Степан Белозеров не раз говорил о главных уроках, которые вынес из театральной школы. В одном из интервью он вспомнил слова своего педагога Виктора Рыжакова: страдание — топливо для художника. Сам юноша не выглядит человеком, сломленным внутренними драмами. Однако на экране он каждый раз показывает ярких, глубоких и запоминающихся героев. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Из Новосибирска в МХАТ: как начинался путь Степана БелозероваСтепан Белозеров родился 23 апреля 1998 года в Новосибирске. Он рос в семье вместе со старшим братом Александром. Позже родственник окончил местный технический университет. Степан учился в средней школе № 80. В младших классах он записался в хор, но пришел туда всего несколько раз. После выпуска юноша уехал в Москву.
В столице Белозеров успешно сдал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Он поступил на курс Виктора Рыжакова, заслуженного деятеля искусств России. Во время учебы молодой актер играл в спектаклях «Чуш», «МольерМольер», «Не входить», «Немой выбор» и других постановках.
Театр и музыка: чем запомнился Степан Белозеров после выпуска из Школы-студии МХАТВ 2020 году Степан получил диплом и пришел стажером в театр «Современник». Там он работал два года. За это время актер вышел на сцену в спектаклях «Театр», «Оттепель», «Чушь», «Немой выбор» и других постановках. С 2021 года Белозеров играет в московской группе uncle pecos. В коллективе он отвечает за барабаны. Команду назвали в честь дяди мышонка Джерри. Музыканты подчеркивают, что не ограничивают себя рамками одного жанра. Вместе со Степаном в проекте участвуют его коллеги и друзья.
Сначала квартет выпустил песни Dig it и so high. В 2022 году группа представила сразу два мини-альбома — HYMN и dilemma. Летом 2023-го музыканты презентовали трек liquid. Осенью того же года, объявляя концерты в Москве и Санкт-Петербурге, участники рассказали, что готовят новый релиз и хотят удивить слушателей. В феврале 2025 года uncle pecos выпустила альбом «Падение». Позже команда анонсировала шоу-концерт «Бред», который пройдет в 2026 году. Музыканты объяснили, что название программы связано с состоянием между сном и реальностью. Именно в этом пространстве они хотят встретиться со своей публикой.
Как Степан Белозеров вернулся на экран и заявил о себеЕще до поступления в вуз Степан Белозеров успел попробовать себя в кино. Он снялся в приключенческой комедии «Осторожно, каникулы», а также в короткометражных лентах «Проще, чем кажется» и «Чудо-ребенок». Затем на время учебы в Школе-студии МХАТ он исчез с экранов. К съемкам вернулся уже после выпуска. В его фильмографии появились мистическая «13 клиническая», военная картина «1941. Крылья над Берлином» и драма «Саша». В декабре 2023 года зрители увидели драму Юрия Мороза «Лунатики», основанную на реальных событиях. Главным героем стал молодой и известный рэпер Никита в исполнении Белозерова. Персонаж переживает тяжелую зависимость, а рядом с ним находится мать Рената — влиятельная бизнесвумен, роль которой исполнила Виктория Исакова. Позже актриса рассказывала, что на кастинг приходило много ярких кандидатов. Но, по ее словам, с появлением Степана стало ясно, кто должен сыграть Никиту.
Работа над образом потребовала особой подготовки. В тот период артист одновременно участвовал и в других съемках, поэтому гримерам приходилось каждый раз заново наносить ему татуировки и плести дреды. Сам Белозеров говорил, что его роднит с героем сила характера и готовность идти до конца. При этом он отмечал: Никита может быть эмоционально слабым, но остается твердым в своих убеждениях. Совсем другим получился его персонаж в сериале «Многогранники», снятом по роману Натальи Способиной. Здесь Степан сыграл Диму — представителя золотой молодежи, который застрял в прошлом и потерял интерес к жизни после гибели родителей в авиакатастрофе. Сам исполнитель называл этого героя потухшим человеком. Он признавался, что в реальности вряд ли нашел бы общий язык с таким парнем. Несмотря на это, Белозеров постарался точно войти в образ. Характер персонажа он искал на репетициях и в обсуждениях с режиссером Никой Яковлевой. Самой трудной для него стала сцена драки. По словам артиста, он не принимает насилие ни в какой форме и считает, что таких импульсов нужно избегать.
Еще одной заметной работой для Степана стала третья часть мелодрамы «Лед». В центре сюжета здесь оказалась история любви Надежды, дочери Александра Горина, и молодого хоккеиста Сергея Орлова. Именно этого героя и сыграл Белозеров. На экране его партнерами стали Александр Петров и Анна Савранская.
Позже исполнитель рассказывал, что съемки на льду дались ему непросто. Возникали трудности с движением и техникой, приходилось постоянно привыкать к площадке. Однако все изменилось после поездки на Байкал. Когда он вышел на замерзшее озеро, почувствовал себя увереннее. В морозных сценах Степану было немного легче, чем его партнерше. Анна Савранская снималась в свитере и лосинах, а он выходил в полной хоккейной экипировке, под которую можно было надеть дополнительную теплую одежду. Картина получила теплый прием у зрителей и критиков. Публика отметила сильную драматическую линию, убедительную игру актеров и удачный юмор.