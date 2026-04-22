«Всё — конец»: Дочь Анастасии Заворотнюк второй раз развели мошенники
Анну Заворотнюк второй раз развели мошенники
Анна Заворотнюк снова пострадала от действий мошенников. Дочь известной актрисы рассказала, что регулярно общается с курьерами, которые приходят к ней по несколько раз за день.
В соцсетях Анна написала, что недавно ей позвонил неизвестный и попросил продиктовать код. Девушка, поверив, что на связи сотрудник службы доставки, выполнила просьбу.
После этого она проверила банковские приложения и портал «Госуслуги» — там всё было в порядке. Однако вскоре на её электронную почту пришло письмо от некоего департамента о том, что она якобы одобрила распоряжение своим имуществом на имя постороннего мужчины.
«У меня сердце ушло в пятки, подумала, что всё — конец. Я звоню персональному менеджеру в банке. Он меня успокоил, объяснил, что пока нет ничего страшного, это только первый этап у мошенников», — говорится в публикации.
Заворотнюк добавила, что злоумышленники продолжали названивать, но она решила просто не брать трубку.