Побег из «Инь-Ян», жизнь в Нью-Йорке, связь с Тимуром Родригезом, парень из США и признания о насилии: шокирующая правда о Юлии Паршуте
Юлия Паршута — российская певица, которая также проявила себя как актриса и телеведущая. После яркого дебюта она занялась сольной карьерой и продолжила участвовать в музыкальных проектах. В перерывах между гастролями и работой в студии артистка уделяет время благотворительности и сотрудничает с несколькими фондами. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и первые увлечения Юлии ПаршутыЮля Паршута родилась в Сочи 23 апреля 1988 года. Ее семья не принадлежала к миру искусства. Отец работал инженером, но всегда любил музыку. Творческие занятия вошли в жизнь девочки очень рано. В 3,5 года она начала учиться классическим танцам в детской студии «Маленький балет». Через полгода стала ходить еще и в художественную школу.
Уже в детстве Паршута показывала хорошие результаты. В 1999 году она заняла третье место на конкурсе детского рисунка во Франции. До 11 лет будущая артистка выступала в танцевальных коллективах на разных городских площадках. Параллельно с обычной школой Юля поступила в музыкальную. Там в семь лет она впервые взяла в руки скрипку. Среди ее интересов были не только сцена и творчество. Девочка играла в баскетбол, посещала поэтический клуб и занималась в научном сообществе «Прометей». Кроме того, она пела в группе «Фортуна» при Доме культуры. Позже в ее жизни появился и тайский бокс. По словам певицы, именно этот спорт помог ей сформировать красивый мышечный рельеф.
Школу Паршута окончила с серебряной медалью. После этого она выбрала филологический факультет филиала Российского университета дружбы народов в Сочи. Студенческие годы тоже провела очень активно. Она вошла в состав женской команды КВН РУДН «Кроме шуток». Насыщенный график не помешал учебе. Университет Паршута окончила с красным дипломом.
Путь к сольной карьереКлючевым этапом в музыкальной биографии Юлии стало участие в шоу «Фабрика звезд — 7». Именно там она вошла в состав группы «Инь-Ян», которую собрал Константин Меладзе. В финале проект занял третье место. Затем певица четыре года выступала на гастролях. Особую известность коллективу принесли песни «Пофиг», «Сохрани меня» и «Камикадзе». Публика следила не только за новыми треками, но и за личной жизнью артистов. По слухам, отношения Юлии с коллегами складывались непросто. На этом фоне она все чаще задумывалась о самостоятельной сценической работе. Одной из первых сольных записей стала композиция «Тая». Константин Меладзе написал ее в 2009 году. Летом 2011 года Паршута ушла из группы «Инь-Ян». После этого она отправилась в Нью-Йорк. Там артистка училась и занималась новыми песнями.
Сольная дискография: от первых синглов до новых релизовПервой авторской песней Юлии стала композиция «Здравствуй». Следом певица представила трек «Ты — мой пароль». Чуть позже артистка выпустила сингл This Is My Song. Эта работа попала в ротацию радио «Европа Плюс» и быстро привлекла внимание слушателей. Видео на песню знаменитость сняла сама.
В 2015 году исполнительница записала композицию «Месяц май». Паршута называет ее одной из самых важных в своей карьере. Слова для трека написал ее отец. В основу сюжета легла реальная история семьи певицы во время войны. В клипе Юлия воплотила образ своей бабушки, которая была военным шофером. Премьеру приурочили к 9 Мая и провели весной следующего года. Затем артистка выпустила клип на песню «Асталависта». К тому моменту в ее творческом архиве уже было 10 музыкальных видео. В январе 2017 года Паршута исполнила этот трек на концерте «Большая игра» в Сочи.
Песни «Асталависта», «Почему дождь», «Магнит», а также другие композиции и ремиксы вошли в первый сольный мини-альбом Юлии «Навсегда». В 2018 году певица также представила трек «Лед в твоем спрайте». Тогда же она выпустила и первый полноформатный альбом «Всё в порядке». Следующую пластинку Юлия записала уже через год. В тот же период она дала первый сольный концерт в московском клубе 16 тонн. Весной состоялась премьера клипа «Останешься».
Во время пандемии в 2020 году Паршута представила песню «Лучше». Ролик на этот трек команда сняла в Италии еще до введения ограничений. Позднее певица занялась новыми работами — «Можно» и «Летчица». В сентябре 2022 года Юлия вместе с Марком Тишманом выпустила альбом «Вместе Live». В пластинку вошли песни «Невыносимая», «Навигаторы» и другие композиции. Музыканты также представили клип на трек «Маяковский». В том же году артистка выпустила сольную работу «Спасайся» и сняла на нее видео. В 2023 году дискография певицы пополнилась песнями «Голые глаза» и «Играя в минор». Через год она представила весенние синглы «Отпускай» и «Кришна». В ноябре Юлия выпустила новую версию хита «Камикадзе».
Роли в кино и первые актерские успехиПаршута рано попробовала себя в кино. На старте карьеры она снималась в скетч-шоу СТС «Даешь, молодежь!». После возвращения из Нью-Йорка Юлия начала учиться в школе актерского мастерства. Сначала она играла в сериалах. Уже в 2014 году исполнительница получила одну из главных ролей в музыкальном фильме «Тайна принцесс». Картину выпустили к 200-летию первого издания сказки братьев Гримм. Через год в карьере Паршуты появилась первая кинонаграда. За работу в мистической комедии «Бармен» она получила премию Unique Pleasure Awards в номинации «Актриса года».
В 2022 году Юлия вошла в актерский состав франшизы о майоре Игоре Громе и появилась в ленте «Майор Гром: Чумной доктор». При бюджете 640 млн рублей фильм собрал в прокате 328 млн. Зато позже проект вышел в лидеры по просмотрам на Netflix и Кинопоиск HD. В начале 2023 года зрители увидели премьеру сериала «Фандорин. Азазель». Для саундтрека к этой истории певица записала композицию «Благовест».
Телепроекты, перевоплощения и яркие шоуПервый опыт на телевидении Паршута получила еще в студенческие годы. Тогда она увлеклась журналистикой, работала на сочинском ТВ, брала интервью у знаменитостей и вела прогноз погоды. В 2013 году артистка стала победительницей второго сезона шоу перевоплощений «Один в один». Позже Юлия вернулась в проект «Один в один. Битва сезонов», куда пригласили самых сильных участников прошлых лет. Там она примерила образы Валерия Меладзе, Эминема, Валерии и других звезд.
Летом 2017 года знаменитость стала гостьей программы Первого канала «Звезды под гипнозом». Юлия согласилась на необычный эксперимент. Во время сеанса Иса Багиров менял громкость ее голоса с помощью пульта. В 2021 году Паршута пришла в проект «Маска» и выступила в костюме Змеи. В каждом выпуске она старалась запутать жюри и мастерски копировала манеру других популярных артистов. Этот замысел сработал почти идеально. Только Константин Меладзе сумел догадаться, кто скрывается под маской. После исполнения одной из его песен он отправил Юлии короткое сообщение: «Брависсимо». До самого финала зрители не знали, кто прячется за образом. В итоге певица заняла третье место. После раскрытия в интернете появились резкие комментарии о ее выходе в финал. Однако артистка спокойно ответила критикам и заметила, что некоторым просто не нравятся пресмыкающиеся.
В конце августа НТВ объявил о старте нового проекта «ШоуМаскГоОн», в котором участвовала Паршута. Главной особенностью программы стало отсутствие жюри. Участники сами обсуждали номера и ставили оценки. Уже во втором выпуске Юлия одержала победу. Наибольший отклик вызвало ее исполнение песни «Глаза на песке».
Накануне 2023 года она стала партнершей Тимура Родригеза в шоу «Дуэты». Вместе они исполнили композицию Рики Мартина Private Emotion. В тот же период Паршута и Тишман вышли на сцену новогодней дискотеки «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! – 2023». Кроме того, певица появилась в программе «Новогодний квартирник у Маргулиса», которую тогда выпустили под названием «Гараж желаний». Там она спела песню «Мечты» с Александром Ивановым и группой «Рондо».
Осенью 2023 года ТНТ сообщил, что Паршута вошла в число участников шоу «Выжить в Самарканде». Премьера состоялась в январе следующего года. Певица призналась, что уже бывала в Узбекистане, сохранила теплые воспоминания об этой поездке и давно мечтала вернуться. Ведущая Ляйсан Утяшева заранее сказала, что Юлия удивит зрителей выносливостью и внутренней силой. Так и произошло. В выпуске, где народную и звездную команды объединили и поселили в горах, артистка показала лучший результат и получила право поехать в отель. С собой она взяла Назиму.
В следующем эпизоде Паршута снова первой справилась с испытанием. Эта победа вновь открыла ей дорогу в отель. Сначала певица собиралась пригласить Вики Одинцову, но в итоге выбрала Митю Фомина, который во время задания сломал палец на руке. До суперфинала Юлии не хватило одного шага. В решающем этапе она уступила в испытании «Слепой лабиринт». После окончания проекта Паршута дала интервью Ляйсан Утяшевой. В беседе она рассказала об отношениях с другими участниками, борьбе с лишним весом и эмоциональных срывах.
Фигура, спорт и секреты красотыЕще в школьные годы Юлия выделялась высоким ростом — 175 см. При весе около 55 кг она работала моделью и выходила на подиум на показах под эгидой модных домов Baldinini, Вячеслава Зайцева и других брендов. В 2004 году Паршута дошла до финала конкурса «Ты — супермодель – 2». Спустя два года она завоевала «Хрустальную корону» на московском конкурсе красоты.
Во время участия в шоу «Фабрика звезд» певица набрала 15 кг. Тогда ее вес достиг 65,5 кг. Юлия объясняла такие перемены стрессом и неправильным питанием. Позже она наладила режим дня, пересмотрела рацион и быстро вернулась в форму. Исполнительница сделала ставку на сбалансированное меню. По ее словам, жесткие диеты, строгие ограничения и питание по часам ей не подходят, потому что часто приводят к срывам. Сейчас Паршута поддерживает форму, которая позволяет ей одинаково эффектно выглядеть и в джинсах, и в вечерних нарядах.
В ноябре 2011 года Юлия снялась для обложки мужского журнала MAXIM. Фото сопровождала подпись «Лучшая попа страны». Звезда не смущалась такого звания и признавалась, что с детства знала о привлекательности своих форм. За состоянием кожи певица следит с помощью косметологов и массажистов. Среди любимых процедур у нее пилинг и мезотерапия. Поклонники не раз отмечали, что Юлия хорошо выглядит и без макияжа. К пластическим операциям она пока не обращалась. Спорт занимает важное место в ее жизни. Паршута любит танцы и регулярно занимается горячей йогой. После таких тренировок, как признается сама исполнительница, она каждый раз чувствует прилив сил.
Личная жизнь Юлии Паршуты: романы, расставания и планы на будущееВ 2007 году Юлии приписывали роман с Владом Соколовским, ее коллегой по «Фабрике звезд». Они познакомились еще на кастинге и сразу заинтересовали друг друга. По сообщениям прессы, Влад красиво ухаживал за певицей, поддерживал ее и всегда вставал на защиту. Со стороны они выглядели яркой парой. Однако этот роман закончился быстро и неожиданно. Однажды на съемки к артистке пришел молодой человек с букетом. Юлия представила его как своего жениха. После этого Соколовский и Паршута прекратили общение. С тех пор они почти не поддерживают связь.
О личном певица говорит редко. Она лишь упоминала, что один из мужчин многому ее научил. В какой-то момент артистка ездила к нему в США и оставалась там до конца визы. Позже отношения сошли на нет. Сейчас бывшие возлюбленные сохранили дружеский контакт. После резонансных слов Регины Тодоренко о домашнем насилии Юлия решилась на откровенное признание. Она рассказала, что тоже пережила тяжелые отношения. Один из бывших избранников поднимал на нее руку. Однажды он ударил певицу в живот через несколько дней после операции. По словам Паршуты, она долго молчала о случившемся и боялась уйти.
Осенью 2018 года в жизни артистки начался новый этап. Она опубликовала фото с помолвки с бизнесменом Александром. Возлюбленный устроил для нее поездку на Мальдивы. Отдых получился активным. Пара каталась на велосипедах, много плавала и несколько раз ходила на кардиотренировки. Через полгода в Москве прошло красивое торжество. На празднике собрались родные, друзья и звездные гости. Среди них были Виктория Дайнеко, Айза Долматова, Тимур Родригез и Анна Хилькевич. Позже Юлия призналась, что мечтала о ребенке. Но беременность так и не наступила. Со временем она поняла, что Александр не стал бы для нее тем самым надежным отцом. Этот союз продлился недолго. В апреле 2020 года певица сообщила, что они расстались еще в конце 2019-го. Просто она не хотела сразу выносить это в публичное поле. Официального брака у пары не было. Влюбленные не регистрировали отношения в загсе. Они провели только красивую церемонию для близких. После разрыва каждый пошел своей дорогой.
Летом 2024 года Юлия сообщила еще об одном расставании. Сейчас она свободна, но не закрыта для серьезных отношений. По словам певицы, главное в паре — духовная близость. На свиданиях она предпочитает честный разговор. Так ей проще понять человека и увидеть его характер. Прежний опыт многому ее научил. Повторять болезненные ошибки артистка не хочет. Она мечтает о крепком и здоровом браке. Пока такого мужчины рядом нет. Поэтому сейчас на первом месте у нее работа. Отдельную волну слухов вызвало ее общение с Марком Тишманом. Поклонники не раз подозревали, что между артистами роман. В январе 2022 года Юлия даже объявила о свадьбе. Позже выяснилось, что это была шутка. Они просто получили символический документ в автомате «Виртуальный загс». Позднее певица расставила все по местам. Она объяснила, что никогда не состояла с Тишманом в романтических отношениях. Их связывает давняя дружба, схожий взгляд на творчество и общее чувство юмора.
Юлия Паршута сегодня: новые песни, телеэфиры и сольные концертыСейчас Юлия Паршута активно занимается музыкой и часто появляется в телевизионных и интернет-проектах. В 2025 году певица, к примеру, стала гостьей развлекательного шоу «Громкий вопрос».
Одной из последних новинок в ее репертуаре стала песня «Птица». Девушка называет эту работу очень личной. Трек отличается необычным построением, поскольку в нем нет привычного припева. Артистка задумала композицию как продолжение «Кришны» и условно разделила ее на три части. Первую она написала в период влюбленности. Вторая родилась после разочарования в отношениях. В третью исполнительница вложила надежду на счастливое будущее. Позже Паршута представила и другие релизы. Вместе с Машей Шейх она выпустила песню «Ода». В дуэте с Марком Тишманом певица записала композицию «Маэстро».
В конце осени Юлия также презентовала альбом «Живой Live», куда вошли ее известные хиты в новом звучании. Важным событием для поклонников стали и сольные выступления артистки. Яркие концертные программы прошли в Самаре, Санкт-Петербурге и Москве.