Обвинение в изнасиловании, внебрачная дочь от студентки и развод после 30 лет брака: как сегодня живет народный артист Александр Калягин?
Актёр, режиссёр, основатель и художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Александрович Калягин 25 мая отмечает свой 84-й день рождения. Его имя прочно ассоциируется с золотым временем советского и российского театра и кино. Зрители полюбили Калягина за неподражаемую игру в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви» и многих других. Мастер перевоплощения, тонкий психолог и харизматичный лидер — он сумел завоевать любовь публики и уважение коллег. Но за фасадом успеха скрываются непростые повороты судьбы, громкие скандалы и личные драмы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра КалягинаАлександр Калягин родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области. Детство будущего актёра прошло в Москве, куда семья переехала вскоре после его рождения. С ранних лет Александр проявлял интерес к театру, но путь к сцене оказался нелёгким. По настоянию матери он сначала получил профессию акушера в медицинском училище, а лишь затем решился посвятить себя актёрскому мастерству.
В 1965 году Калягин окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Его карьера началась в Театре на Таганке, затем он перешёл в Театр имени М. Н. Ермоловой. В 1971 году актёр присоединился к труппе МХАТа, где проработал много лет и вырос в одного из ведущих артистов.
Дебют Калягина в кино состоялся в 1967 году в фильме «Николай Бауман». Но настоящую славу ему принесла роль Бабса Баберлея (тёти Чарли) в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975). Эта работа сделала актёра всенародно любимым. Сегодня фильмография Александра Калягина насчитывает более 85 киноработ, включая картины «В профиль и анфас», «Верой и правдой», «Старый Новый год», «Эзоп», «Мёртвые души», «Последняя дорога», «Дело Сухово-Кобылина» и «Бедная Настя».
Помимо актёрской деятельности, Калягин проявил себя как талантливый режиссёр. Он поставил несколько спектаклей в МХАТе, а в 1992 году основал собственный театр «Et Cetera», ставший одной из ярких площадок современной театральной Москвы. Общественная деятельность Калягина также заслуживает внимания. Он долгое время возглавлял Союз театральных деятелей РФ, активно участвовал в развитии театрального образования и поддержке молодых талантов.
Личная жизнь: любовь, потери и обретённое счастьеЛичная жизнь Александра Калягина не раз становилась предметом обсуждения в прессе. Его первой женой стала актриса Татьяна Корунова. В браке в 1967 году родилась дочь Ксения. Однако семейное счастье было недолгим — Татьяна скончалась от рака, когда Ксении было четыре года. Это стало тяжёлым ударом для Калягина.
Второй брак актёр заключил с актрисой Евгенией Глушенко. Они познакомились в 1976 году на съёмках фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Александр Александрович долго не решался на официальные отношения и только после одобрения дочери пригласил новую возлюбленную жить вместе. Их союз оказался крепким и счастливым, в семье родился сын Денис. Пара прожила вместе много лет, поддерживая друг друга в творчестве и жизни.
Брак, который казался идеальным, распался в 2008 году. По некоторым данным, причиной разрыва стали слухи о романах Калягина с актрисами Екатериной Редниковой и Анастасией Бегуновой. Кроме того, в СМИ упоминалось о внебрачной дочери Калягина от Татьяны Щанкиной, студентки ГИТИСа, родившей девочку Екатерину, когда он был женат. Бывшие супруги воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.
«Семья и творческая лаборатория — это те две сферы, в которые никто не вхож», — цитирует Калягина издание «Аргументы и факты».Сегодня Ксения, дочь Калягина, живёт в США, где построила карьеру программиста. Она подарила отцу двух внуков — Матвея и Полину. Сын Денис выбрал профессию журналиста.
Громкие скандалы: когда слава оборачивается испытаниемГлавный шок общественность пережила в августе 2006 года. Репутация мэтра, общественного деятеля и морального авторитета была поставлена под удар из-за скандала с некой Оксаной Горбачевой. Женщина написала заявление в прокуратуру, обвинив 64-летнего артиста в изнасиловании. Версии сторон разнились в корне: по словам потерпевшей, Калягин овладел ею прямо в своем кабинете в театре, после чего хладнокровно предложил $300 в качестве отступных.
Александр Александрович с самого начала настаивал на том, что это «чистое вымогательство». Выяснилось, что заявительница была замужем, и супруг, желая легких денег, заставил Горбачеву написать заявление.
«Меня шантажировали в течение суток. Звонил муж этой женщины. Требовал денег. Назначал встречи, грозился: «Не явишься через пятнадцать минут, твоим детям будет плохо!»», — делился Калягин с журналистами KP.RU.Прокуратура провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, полностью оправдав известного артиста.
Как живёт Александр Калягин сегодняНесмотря на солидный возраст, Александр Калягин остаётся активным участником культурной жизни страны. Он продолжает руководить театром «Et Cetera», где ставит новые спектакли и даёт возможность молодым режиссёрам реализовать свои идеи. Кроме того, актёр ведёт авторскую программу «Отзвуки театра» на «Радио России». В ней он беседует с деятелями искусства о театре, кино и современном творчестве.
В мае 2026 года Калягин в интервью для ТАСС объявил, что завершает карьеру в кино. Он подчеркнул, что больше не появится на экране.
«Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Всё нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал», — отметил актёр.