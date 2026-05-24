Стас Пьеха ответил на обвинения в пытках в его рехабе

Стас Пьеха опроверг обвинения, что в его клинике издеваются над пациентами
Стас Пьеха опроверг обвинения в пытках, выдвинутые против его реабилитационного центра. О скандале он высказался в шоу «Ты не поверишь!».
Певец и его адвокат Маргарита Гаврилова заявили, что клиника работает в рамках закона и не нарушает никаких норм. Защитница подчеркнула, что претензий к клинике нет ни от одного надзорного органа. Кроме того, по ее словам, никто из пациентов не удерживается насильно.
«Любой криминальный состав никогда нами не будет убираться под ковер. Всегда мы все проговариваем и обсуждаем открыто», — отметила адвокат.Она добавила, что обвинения поступили от человека, который обратился в полицию только через два года после окончания лечения. Юрист предположила, что скандал мог быть заказным. Артист уже подал заявление о вымогательстве и клевете в правоохранительные органы. Адвокат уточнила, что бывший пациент сейчас находится за пределами России.
«Если мы привлечем, а мы привлечем его, безусловно. Это будет сделано дистанционно. А заочное обвинение порождает вначале федеральный розыск, а потом — международный розыск», — заключила она.