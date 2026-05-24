Бывшая жена Данилы Козловского подала в суд на алименты

24 мая 2026, 13:38

Актриса Ольга Зуева хочет взыскать алименты с Козловского через суд и подала иск

Ольга Зуева и Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Москве проходит судебное разбирательство с участием актёра Данилы Козловского. Информация об этом есть на портале Судов общей юрисдикции Москвы.





Его бывшая жена, актриса Ольга Зуева, подала иск о взыскании алиментов на их общую дочь Оду-Валентину. Ребёнок проживает с матерью в США, однако дело рассматривается в столичных судах. Детали требований и позиции сторон не разглашаются.



Известно, что Козловский поддерживает отношения с дочерью и регулярно приезжает к ней в Америку, в том числе на дни рождения. Тем не менее, предметом спора стали именно объём и порядок финансового участия артиста в содержании девочки.



Недавно в личной жизни Данилы Козловского также произошли перемены. Он женился на коллеге по цеху Оксане Акиньшиной, у пары родился сын Лео.



