Бывшая жена Данилы Козловского подала в суд на алименты
В Москве проходит судебное разбирательство с участием актёра Данилы Козловского. Информация об этом есть на портале Судов общей юрисдикции Москвы.
Его бывшая жена, актриса Ольга Зуева, подала иск о взыскании алиментов на их общую дочь Оду-Валентину. Ребёнок проживает с матерью в США, однако дело рассматривается в столичных судах. Детали требований и позиции сторон не разглашаются.
Известно, что Козловский поддерживает отношения с дочерью и регулярно приезжает к ней в Америку, в том числе на дни рождения. Тем не менее, предметом спора стали именно объём и порядок финансового участия артиста в содержании девочки.
Недавно в личной жизни Данилы Козловского также произошли перемены. Он женился на коллеге по цеху Оксане Акиньшиной, у пары родился сын Лео.