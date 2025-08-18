Обвинения в изнасиловании, три брака и зверское убийство: Роману Полански 92, какую личную трагедию пережил режиссер «Пианиста»
18 августа 2025 года культовому режиссеру Роману Полански исполнилось 92 года. Он обладатель всех главных наград в кино, от «Оскара» до «Золотой пальмовой ветви», но при этом его имя не раз звучало в громких скандалах. О том, какую страшную трагедию ему пришлось пережить, расскажет «Радио 1».
Роман Полански: детство и юностьБудущий режиссер появился на свет в Париже в 1933 году под именем Раймунд Роман Либлинг. Его отец, польский еврей Мойзеш, вскоре вернулся с семьей в Польшу. Детство Полански оказалось тяжелым: отношения с отцом были напряженными, а мать погибла в Освенциме во время Холокоста. Сам Роман чудом спасся, скрываясь у разных семей.
После войны отец сменил фамилию на Полански и отдал сына в училище, однако инженерная профессия его не интересовала. Романа манил театр и кино. Он начал играть в спектаклях и фильмах, а позже поступил в Лодзинскую киношколу, где проявил себя как один из самых талантливых студентов.
Начало карьеры: от актера до режиссераВ 1950-е Полански дебютировал как актер, а вскоре перешел в режиссуру. В 1953 году он впервые появился на съемочной площадке, а в 1955-м сыграл в фильме «Поколение», после чего поступил в киношколу. Его дебютной режиссерской работой стала короткометражка «Убийство», но настоящий успех пришел к нему с фильмом «Двое мужчин со шкафом». В 1959 году он снял свой первый полнометражный фильм «Нож», который, несмотря на холодный прием в Польше, был номинирован на «Оскар» и высоко оценен за рубежом.
После этого успеха Полански переехал во Францию, где создал культовые картины «Отвращение» и «Тупик», получившие международное признание. Затем он четыре года работал в Англии, а позже перебрался в США, где продолжил снимать кино вплоть до трагических событий в личной жизни.
«Во время первых просмотров "Отвращения" я видел людей, выпрыгивающих из своих кресел. Я испытывал удовлетворение, я думал: "Это работает, мы шокировали их"», — рассказывал режиссер.
В 1974 году он вернулся в Голливуд и снял такие знаковые фильмы, как «Тэсс» (номинация на «Оскар»), «Девятые врата» с Джонни Деппом и «Пианист», удостоенный премии «Оскар». Всего в его фильмографии более 20 режиссерских работ, а последний на сегодня фильм — «Офицер и шпион» (2019).
Трагедия в жизни Полански: убийство Шэрон ТейтОдной из самых страшных трагедий в жизни Полански стало убийство его второй жены — актрисы Шэрон Тейт. Пара познакомилась на съемках «Бала вампиров» и поженилась в 1968 году. В августе 1969-го, когда актриса была беременна, в их дом ворвались последователи секты Чарльза Мэнсона. Тейт и ее гостей зверски убили.
«Смерть Шэрон — единственный переломный момент в моей жизни, который действительно имеет значение», — вспоминал Полански.
Преступление потрясло общество не только своей жестокостью, но и зловещей деталью — слово «Pig» («Свинья»), написанное кровью жертвы на стене особняка. Эта трагедия навсегда изменила жизнь режиссера. Полански называл ее величайшей утратой и не смог оправиться даже спустя десятилетия.
Скандалы и обвинения в изнасилованииПомимо признания в кино, имя Полански связано и с громкими скандалами. В 1977 году его признали виновным в совращении 13-летней Саманты Геймер — по версии следствия, он напоил подростка и совершил насилие. Режиссер признал часть вины и прошел психиатрическое обследование, но, узнав о возможном тюремном сроке, бежал из США во Францию.
В 2009 году его задержали в Швейцарии по запросу США, однако экстрадиции удалось избежать благодаря поддержке коллег и французских властей. Сама Геймер, к тому времени взрослая женщина, просила закрыть дело, заявив, что не держит зла. Позже Полански обвиняли и другие женщины, в том числе актриса Шарлотта Льюис, однако суд оправдал его по делу о клевете. Несмотря на протесты правозащитников, режиссер продолжал работать, а его фильмы неизменно попадали в конкурсные программы крупнейших фестивалей.