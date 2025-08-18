Сын Айзы-Лилуны Ай взошёл на вулкан Агунг на Бали

18 августа 2025, 12:26

15-летний сын Айзы-Лилуны Ай достиг вершины вулкана Агунг на Бали

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Сэм Долматов, 15-летний сын блогера и предпринимательницы Айзы-Лилуны Ай, впервые в жизни совершил восхождение на вершину горы. Об этом событии Айза рассказала в своём Instagram*, опубликовав трогательное видео с покорения балийского вулкана Агунг.





Айза отметила, что Сэм мечтал об этом достижении с четырёхлетнего возраста. В своём посте она поделилась эмоциями и гордостью за сына.





«Ты всегда доводишь дело до конца, и я восхищаюсь тобой. Из всех детей мира мне достался ты, мальчик с душой мудреца. В таких моментах моя гордость тобой не знает предела… Ты так многому меня учишь. И я так счастлива, что тебя в 15 лет интересует совершенно другое», — написала она.