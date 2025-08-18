Виктория Боня поделилась радостной новостью о дочери

18 августа 2025, 12:04

13-летняя дочь Виктории Бони получила в подарок долгожданную лошадь

Виктория Боня и дочь Анджелина (Telegram / @v_bonya)

В семье Виктории Бони произошло радостное событие — её 13-летняя дочь наконец стала хозяйкой собственной лошади, о которой мечтала давно.





Звезда реалити-шоу «Дом-2» рассказала об этом в своём блоге.





«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — сообщила Виктория.