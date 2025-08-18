Виктория Боня поделилась радостной новостью о дочери
13-летняя дочь Виктории Бони получила в подарок долгожданную лошадь
В семье Виктории Бони произошло радостное событие — её 13-летняя дочь наконец стала хозяйкой собственной лошади, о которой мечтала давно.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» рассказала об этом в своём блоге.
«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — сообщила Виктория.Боня также отметила, что дочь «добилась своего». По её словам, возить девочку на занятия будет она сама.
Анджелина давно увлекается верховой ездой и не раз просила маму подарить ей лошадь. Их обсуждения на эту тему уже стали популярным поводом для шуток в интернете. В июле Виктория порадовала дочь известием о том, что её мечта скоро исполнится.
Как рассказала Боня, финансовые расходы взял на себя отец Анджелины — Алекс Смерфит, её бывший партнёр. Сама Виктория помогла уладить все организационные моменты, связавшись с экс-возлюбленным. Узнав о подарке, Анджелина расплакалась от счастья.