Обвинения в мошенничестве, соперничество с братом и опасное увлечение: конфликты звезды «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса. Кто его девушка?
Олег Шепс — младший брат одного из самых известных медиумов страны Александра Шепса и победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». Он регулярно оказывается в центре внимания — как из-за участия в популярных телешоу, так и из-за скандалов и громких обвинений. 29 апреля ему исполняется 28 лет. О том, как складывалась его жизнь и что он говорит о соперничестве с братом — в материале «Радио 1».
Биография Олега Шепса: детство и семьяОлег Шепс появился на свет 29 апреля 1998 года в Самаре. Он стал пятым, самым младшим ребенком в многодетной семье. Старший брат Олега — Александр Шепс — получил широкую известность после победы в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов».
Мать Олега, Людмила, имеет медицинское образование, однако в Самаре ее знают в первую очередь как таролога. Она также заявляет о наличии у себя дара ясновидения. Отец мага, по информации СМИ, не связан с эзотерикой. Его профессиональная деятельность остается скрытой: одни источники называют его смотрителем кладбища, другие — инженером или предпринимателем.
Сам Шепс в интервью отмечал, что в детстве отличался непростым характером: он часто хулиганил и конфликтовал как в детском саду, так и в школе. В подростковом возрасте его увлек паркур. Это хобби едва не привело к серьезным последствиям: во время выполнения трюка он получил тяжелую травму.
После падения молодой человек смог самостоятельно добраться до дома и связаться с родителями. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника. В стационаре он провел около двух месяцев, а затем еще месяц восстанавливался дома.
Получив травму, Олег отказался от такого хобби, но не оставил физическую активность. Он занялся единоборствами и плаванием, причем именно занятия в воде сыграли ключевую роль в его восстановлении.
Параллельно мальчик проявлял интерес к творчеству — в частности, к музыке и рисованию. После окончания школы он поступил в Самарский государственный технический университет. Во время учебы подрабатывал в эзотерическом магазине, который принадлежал его брату Александру.
Заявления о способностях и первые практикиПо словам самого Олега Шепса, необычные способности начали проявляться у него в раннем детстве — примерно в возрасте трех–четырех лет. Он утверждал, что тогда впервые увидел некие «сущности» рядом со своей кроватью. Тогда же он узнал, что схожими способностями обладает и Александр. При этом Олег подчеркивает, что не связывает свои способности с наследственностью и не считает, что они передались ему от матери. Кроме того, у остальных детей в семье магического дара не было.
Первый спиритический сеанс, по его словам, он провел в 15 лет. Поводом стали проблемы у его друзей, которые, как он утверждает, удалось решить только через контакт с духами.
Участие Шепса в «Битве экстрасенсов»Олег Шепс стал участником 21-го сезона проекта «Битва экстрасенсов», премьера которого состоялась в сентябре 2020 года. По словам Шепса, он пришел на проект, чтобы продемонстрировать свои возможности, помочь людям и испытать себя в условиях конкуренции, в том числе — с собственным братом.
Александр Шепс сразу заявил, что не будет помогать родственнику во время испытаний, однако готов делиться полезными советами.
В первом выпуске участникам предложили определить, в багажнике какого автомобиля находится человек. Олег с заданием не справился, однако привлек внимание зрителей благодаря своей манере работы и заявлениям о контакте с миром духов.
Во втором испытании участники должны были раскрыть личность «мистера Х». Шепс описал внешность — указал на женский пол, а также назвал предполагаемые характеристики внешности. Кроме того, он заявил, что у героини есть отношения, которые не одобряет ее мать. Позже выяснилось, что «мистером Х» стала Ольга Бузова. Певица отметила работу участника, однако не прокомментировала его слова о личной жизни.
В ходе сезона Олег представлял себя как медиум, работающий с «энергией страха». Он быстро набрал популярность среди зрителей, вышел в финал и по итогам голосования занял первое место. Вместе с ним в финале оказались Марьяна Романова, Максим Рапопорт и Михаил Федоров.
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»: первый сезонВ 2023 году стартовало шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором приняли участие победители и финалисты разных сезонов проекта. Среди участников оказались Олег и Александр Шепсы. Компанию им составили Виктория Райдос, Надежда Шевченко, Константин Гецати, Дмитрий Матвеев, Марьяна Романова, Лина Джебисашвили и Владислав Череватый.
Олег Шепс отмечал, что участие в проекте сопровождалось серьезными нагрузками: постоянные перелеты и ожидание испытаний вызывали у него стресс. При этом во время выполнения заданий он, по его словам, ощущал внутреннее спокойствие и прилив энергии.
В суперфинал вышел только Олег. Его соперниками стали Владислав Череватый, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.
По итогам зрительского голосования победителем стал Череватый, опередивший Шепса на три процента. Однако впоследствии он предложил передать победу Олегу. Тот, в свою очередь, отказался принимать награду единолично и предложил разделить первое место. В итоге оба мага стали победителями проекта — впервые в истории шоу.
В 2024 году Шепс принял участие в проекте «Экстрасенсы. Реванш» в качестве судьи.
Второй сезон «Битвы сильнейших» и другие проектыВ начале 2025 года на телеканале ТНТ вышел новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором вновь приняли участие Олег и Александр Шепсы. В интервью Олег отмечал, что ему интересно наблюдать за новыми участниками и взаимодействовать с теми, с кем ранее не пересекался в рамках проекта.
Ранее, в 2022 году, он также стал участником второго сезона шоу «Звезды в Африке». По его словам, трудности начались еще на этапе перелета — возникли проблемы с багажом. Сам проект он охарактеризовал как сложный с точки зрения испытаний, однако отдельно отметил впечатления от природы Африки.
Помимо этого, Шепс появлялся в качестве гостя в ряде телевизионных программ, включая «Женский форум», «Шоу Воли» и «Утро.ТНТ».
Конкуренция с братом и реакция на слова материОлег Шепс публично отреагировал на заявление своей матери Людмилы Шепс о том, что магические способности Александра превосходят его. По словам женщины, она высказала это мнение во время телефонного разговора со старшим сыном. Сам Олег объяснил ситуацию иначе. В интервью он отметил, что мать, вероятно, не учла обстоятельства разговора и просто решила поддержать Александра.
«Она видимо не поняла, что мы сидели вместе, и просто Саше нужно знать, что его любят, что он самый-самый. Она просто порадовала его вот и все», — пояснил Шепс.Во время беседы фигуристка Евгения Медведева задала уточняющий вопрос, напомнив, что в медийном пространстве Александра Шепса часто называют одним из самых сильных участников за всю историю «Битвы экстрасенсов». Она также отметила, что сам Александр нередко говорит о своем превосходстве над братом, и поинтересовалась, согласен ли с этим Олег.
Шепс-младший с такой оценкой не согласился. Он подчеркнул, что каждый из них обладает собственным набором способностей и идет своим путем.
«Я свой путь начал, конечно, позже, чем брат, но тем не менее он победил на своей "Битве экстрасенсов" в 27 лет, а я в 22. Ну как бы. Просто говорить можно все что угодно, но есть факты. Кто самый сильный экстрасенс? Мама. Она хороший спирит, также контактирует с миром мертвых. Раньше она занималась рунами, картами таро. Я чувствую энергетическую силу человека», — отметил он.Несмотря на внешнюю сплоченность перед оппонентами, внутри проектов между братьями регулярно возникают эмоциональные разногласия. Олег не раз подчеркивал, что участие в телевизионных шоу для него стало возможностью выйти из тени более известного родственника и заявить о себе.
По мере прохождения испытаний напряжение между ними усиливалось. В одном из выпусков первого сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» братья не смогли прийти к единому мнению относительно причин появления «потусторонней активности» в старинном доме в Орловской области.
При этом Александр Шепс в интервью утверждал, что серьезных конфликтов между ними нет. Он называл их взаимные подшучивания «дружеским троллингом» и пояснял, что в начале проекта испытывал дискомфорт из-за участия брата, поскольку не понимал, как воспринимать его — как родственника или конкурента. Со временем, по его словам, он стал относиться к Олегу как к полноценному сопернику, при этом продолжая за него переживать.
Олег придерживается схожей позиции. Он подчеркивает, что внешние обстоятельства не влияют на его личное отношение к брату.
Конфликты с Олегом ШепсомОдним из наиболее обсуждаемых моментов стал конфликт между братьями Шепсами и Владиславом Череватым в начале проекта. После резких высказываний Влада в адрес Александра Олег жестко отреагировал и встал на защиту брата. Словесная перепалка едва не переросла в драку, после чего Череватый временно покинул съемки. Позже участники урегулировали конфликт и даже разделили победу в финале.
Еще один громкий эпизод произошел во время одного из испытаний. Олег заявил, что погибшая девушка могла страдать психическими проблемами, которые, по его версии, стали причиной ее ухода в лес. Родственники погибшей категорически отвергли эту версию. В ходе эмоционального диалога Шепс позволил себе резкие высказывания, назвав их «омороченными людьми», и демонстративно отказался от баллов за задание. Позднее, после обсуждения с коллегами, он все же принял оценку.
Обвинения в мошенничестве и реакция Шепса
Весной 2023 года в Саратове произошел инцидент, получивший широкий резонанс. Девятнадцатилетняя девушка обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что договорилась о платной консультации с Олегом Шепсом через социальные сети. По ее словам, она перевела 35 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.
Сам Шепс отверг обвинения и заявил, что речь идет о мошенниках, использовавших поддельный аккаунт с его именем.
«Сегодня узнал про очередной, но на этот раз громкий случай мошенничества от моего имени в социальных сетях. 19-летняя Ксюша из Саратова перевела мошенникам, которые выдавали себя за меня через фейковые аккаунты, деньги и осталась без желаемой помощи. Вследствие чего, от нее поступило обращение в правоохранительные органы. Мне искренне жаль эту девочку, как жаль и всех, кто попался на уловки этих злоумышленников. Надеюсь, что теперь полиция сможет детально разобраться в вопросе», — прокомментировал он ситуацию.
Скандал вокруг поведения на испытании
Еще один эпизод вызвал активное обсуждение среди зрителей. Во время одного из испытаний Олег Шепс заявил, что «впустил в себя дух», после чего его поведение напугало участницу по имени Ольга. Он сначала прикасался к ее волосам, затем схватил за бедро и попытался поцеловать.
Часть аудитории расценила произошедшее как недопустимое поведение. Сам Шепс отверг обвинения в домогательствах и дал собственное объяснение случившемуся.
«Я согласен, что любые домогательства — это плохо. Здесь происходила работа. Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду, не удерживал руки и не ограничивал ее свободу действий. Она могла дать мне пощечину и отодвинуться. Я не говорю о том, что мне можно так делать, я говорю о том, что происходило другое, и для Оли отразилась ее личная травма. Всё было под контролем, и в нужный момент я бы остановился. Мне нужно было понять, что душа чувствует к Оле. Я дал призраку чуть больше воли. Я хотел во всём разобраться», — пояснил он.
Личная жизнь Олега ШепсаВо время участия в «Битве экстрасенсов» появились слухи возможных отношениях Олега Шепса с Ириной Игнатенко. Позднее он опроверг эти предположения, заявив, что романтической связи между ними не было.
Во время съемок «Экстрасенсы. Битва сильнейших» обсуждения возобновились. Тогда Шепс признал, что состоял в отношениях с другой, однако уточнил, что расстался с девушкой осенью 2022 года.
Осенью 2024 года, находясь в жюри проекта «Битва экстрасенсов. Реванш», он сообщил, что пережил предательство со стороны возлюбленной. В 2025 году в сети появились предположения о его возможном романе с блогером Дианой Астер, однако подтверждения этим слухам не последовало.
Позднее стало известно, что Шепс состоит в отношениях с Полиной Еременко. Девушке 24 года, она родом из Тюмени. По ее словам, она является эстрадно-джазовой вокалисткой. Во время учебы выступала на сцене тюменской филармонии, а также работала преподавателем вокала. В 2022 году она выпустила музыкальный сингл.
Позже Еременко переехала в Москву, где начала активно заниматься фотографией, превратив это направление в основную профессиональную деятельность. Широкую известность она получила после того, как стало известно о ее отношениях с Шепсом. Подробности знакомства пара не раскрывает.