Соловьёв извинился перед Викторией Боней

28 апреля 2026, 10:51

Соловьёв во время эфира публично попросил прощения у Виктории Бони

Владимир Соловьёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Владимир Соловьёв извинился перед блогером Викторией Боней в эфире канала «Соловьёв LIVE».





В начале программы Соловьёв поинтересовался, как чувствует себя Виктория после травмы ноги, и отметил её хороший внешний вид. Затем он признал, что в своих предыдущих высказываниях был слишком эмоционален и использовал некорректные формулировки.





«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чём и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам», — заявил ведущий во время эфира с Боней.