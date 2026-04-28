«Приходят те, кто меня ненавидит»: Соловьёв предложил Боне площадку «Соловьёв Live»

28 апреля 2026, 11:14

Соловьёв предложил Боне площадку на платформе «Соловьёв Live» в ходе дебатов

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Телеведущий Владимир Соловьёв 28 апреля в ходе дебатов с блогером Викторией Боней предложил ей площадку на своей платформе «Соловьёв Live». Его слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».





Журналист предложил Виктории предоставить платформу, где она сможет озвучивать проблемы, которые волнуют жителей страны. В ответ Боня заявила, что поинтересуется у аудитории.

«Хоть сами озвучивайте, вообще нет проблемы. Вы же есть в Telegram, есть в МАКС. У меня вообще открытый формат. Ко мне приходят люди, говорят вообще всё, что хотят. В частности те, кто меня дико ненавидит», — заявил Владимир Рудольфович.