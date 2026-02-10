Швырял девушку по квартире, избил проститутку и завел роман с Ольгой Бузовой: самые громкие скандалы со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым
11 февраля шоумен, актер и телеведущий Тимур Батрутдинов отмечает 48-летие. Он прославился благодаря участию в Comedy Club, а его дуэт с Гариком Харламовым принес ему успех и многомиллионные контракты. Однако в личной жизни артист пока не нашел настоящего счастья. О его карьере, личной жизни и громких скандалах — в материале «Радио 1».
Биография Тимура Батрутдинова: детство и юностьКомик Тимур Батрутдинов родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново Московской области в семье инженера-судостроителя Тахира Батрутдинова и экономиста Натальи Батрутдиновой. Вскоре после его рождения отца направили на работу в Балтийск под Калининградом.
Летние каникулы он и его сестра проводили у бабушек — одна жила в Казахстане, другая в Подмосковье.
Тимур Батрутдинов с сестрой (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
«У меня мама русская, папа — татарин, бабушка по папиной линии взяла фамилию казаха, который ее воспитал в тяжелые военные годы, она себя и считала казашкой, поэтому казахов я тоже считаю своими земляками. Я горжусь, что я русский, татарин и казах», — говорил артист.С детства Тимур проявлял творческие способности: параллельно с учебой в школе он осваивал игру на баяне и уже в младших классах активно выступал на утренниках. В старших классах стал заметной фигурой школьных мероприятий и спортивных соревнований.
«Детство было насыщено "контентом": купался, ловил янтарь, собирал грибы и орехи, рыбачил, пас баранов — и этот список "ивентов" детства бесконечен. Помню, в Балтийске мы собирали дикую облепиху, которая росла прямо вдоль моря, пальцы потом чуть ли не годами приходилось отмывать», — рассказал шоумен в интервью 7.дней.ru.Сам Батрутдинов рассказывал, что имя ему выбрали необычным образом: в младенчестве он был очень крикливым, но неожиданно затих, когда по телевизору показали фильм «Тимур и его команда».
Тимур Батрутдинов с мамой (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
После школы Батрутдинов поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов на факультет экономики труда и управления персоналом, который успешно окончил в 2000 году.
Именно в студенческие годы у него появилось желание попробовать себя в КВН, однако на первом курсе ему доверили только написание сценариев для факультетской команды. Позже его талант пригодился и в «Сборной Санкт-Петербурга», представлявшей город на соревнованиях.
После выпуска Батрутдинов год служил в войсках космической связи. Там он не оставил увлечение КВН и собрал собственную команду, которая одержала победу в финале игр по Московскому военному округу.
Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
Карьера Тимура Батрутдинова: путь к успехуВернувшись из армии в Санкт-Петербург, Тимур Батрутдинов около полугода занимался разными подработками: вел свадьбы и работал на местном музыкальном телеканале. Однако вскоре решил оставить творческую деятельность, переехать в Москву, где уже жила его семья, и устроиться в банк.
В столице благодаря матери он нашел работу экономиста в автосалоне, но перед самым трудоустройством узнал о кастинге в команду Высшей лиги КВН «Незолотая молодежь» и решил попробовать свои силы. Он успешно прошел отбор и именно тогда познакомился с Гариком Харламовым.
Команда дважды доходила до финала Высшей лиги КВН. В 2003 году на фестивале в Юрмале коллектив занял третье место, получив награду «Большой КиВиН в Темном». Однако в 2005 году «Незолотая молодежь» распалась.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
В том же году Батрутдинов стал резидентом Comedy Club, где продолжил сотрудничество с Харламовым. К тому времени Гарик уже использовал псевдоним «Бульдог», а Тимур выбрал себе сценическое имя «Каштан».
«Я придумывал-придумывал, ничего в голову не приходило. И вот уже вечеринка, мы предупредили, что у меня появится кличка, подходит ведущий Таш и спрашивает: "Как объявлять?" Я говорю: "Кашшшштан?" Я думаю, в этот момент сработало подсознание, потому что всё детство меня окружали каштаны», — объяснил Тимур.В 2005 году Тимур Батрутдинов стал ведущим шоу «Привет, Кукуево» на Муз-ТВ и дебютировал в кино, сыграв Гришу Лузера в молодежном сериале «Клуб» (2005–2007). В 2008 году он принял участие в шоу «Цирк со звездами» на «Первом канале» и получил приз зрительских симпатий. Тогда же попробовал себя в дубляже, озвучив слона Хортона в одноименном мультфильме.
Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
В 2009 году Батрутдинов снялся в импровизационном проекте «Южное Бутово», а в 2010-м вместе с Гариком Харламовым озвучил программу «Выжить вместе» на Discovery Russia.
Весной 2013 года на ТНТ стартовало комедийное шоу «ХБ», названное по инициалам участников дуэта. В 2018-м они запустили совместный интернет-проект «Ошуительное Хоу» («ОХ»), где обсуждали актуальные события с приглашенными гостями.
Фото: Instagram* / @timurbatrutdinov
В 2021 году Батрутдинов стал финалистом второго сезона шоу «Маска» на НТВ, выступая в костюме Зайца, а в третьем сезоне вошел в состав жюри. В 2023 году он временно заменил Александра Маслякова в роли ведущего Высшей лиги КВН и участвовал в реалити-шоу «Выжить в Дубае».
Личная жизнь Тимура БатрутдиноваТимур Батрутдинов до сих пор не женат и не имеет детей. Сам артист признается, что мечтает о крепкой семье, заботливой супруге и детях.
Первой девушкой, которую он представил родителям, стала его однокурсница Тамара Аронова. Они познакомились на репетиции КВН и до сих пор поддерживают дружеские отношения. Из-за операции, которую пришлось перенести девушке, она не может иметь детей.
В 2015 году Батрутдинов участвовал в шоу «Холостяк» на ТНТ, где выбрал Дарью Канануху, однако после проекта пара рассталась.
«И чувства, и эмоции, и желания — все было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались, и быть у них ничего не могло. У нас была история и очень красивая. Просто не вышло», — рассказала девушка «СтарХиту».В 2018 году много обсуждений вызвали его совместные фото с Ольгой Бузовой из отпуска в Таиланде. Подписчики заподозрили их в романе, но оба заявили, что давно дружат, а встреча была случайной.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
В том же году шоумена заметили в ресторане с блондинкой по имени Алиса, а позже ему приписали отношения с моделью Аленой Шишковой, с которой он снимался в рекламе. В 2019 году Батрутдинов снова попытался найти любовь в шоу «План Б», где он и Бузова подбирали друг другу пару. Однако в финале Тимур так никого и не выбрал.
В 2023 году на проекте «Выжить в Дубае» у него возникла симпатия к Ангелине Татарченковой, но оказалось, что у девушки уже есть отношения.
«Что ж ты голову морочила мне все это время?» — сказал артист.Ангелина призналась, что после шоу они с Тимуром больше не общались.
Несмотря на отсутствие собственных детей, Батрутдинов стал крестным отцом четверых: ребенка своей племянницы, дочери Гавра Гордеева, сына Алексея Лихницкого (участника дуэта «Сестры Зайцевы») и дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус.
Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
Скандалы с участием Тимура Батрутдинова
Обвинения в насилии
В 2016 году Тимура Батрутдинова обвиняли в агрессии. В редакцию одного из телеканалов обратилась девушка по имени Мария Г., заявив, что не раз сталкивалась с жестоким отношением со стороны шоумена. Она утверждала, что их знакомство началось в интернете, а со временем его поведение стало более резким и агрессивным.
«Он говорил, что я его вывожу из себя. Я предлагала ему закончить общаться. Его это не устраивало. Было целенаправленное издевательство. Физическое метание туда-сюда. Тогда ночью было швыряние меня по квартире, удержание, хватание и т.д. Это в тот момент, когда он меня хотел выгнать из квартиры», — заявила для РЕН ТВ девушка.По словам Марии, в жизни Батрутдинов совсем не такой, каким кажется на экране — он замкнутый и сдержанный. Она также продемонстрировала синяки на теле, заявив, что получила их после ссоры с артистом. Однако прямо обвинять Батрутдинова в избиении не стала, лишь намекнув на его агрессивное поведение.
«Ничего об этом не слышали. Тимур сейчас на съемках. Таких много, наверное, девушка что-то выдумала», — сообщил «СтарХиту» директор Бартрутдинова Алексей.
Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)
Избиение проститутки
Тимур Батрутдинов оказался замешан в скандале, когда в Москве на тротуаре нашли девушку с травмой головы. Об этом сообщал Kp.ru.
Позже выяснилось, что пострадавшая, спасаясь от насилия, выпрыгнула из окна квартиры Юрия Денисова, бывшего администратора группы «Отпетые мошенники». Он рассказал, что отдыхал с друзьями, которые вызвали проститутку. В какой-то момент ее начали избивать, но сам Денисов не помнит подробностей, так как уснул.
«Девушкой оказалась 20-летняя афроамериканка Анна-Мария Афа. У нее компрессионный перелом позвоночника, таза, переломы ребер и тяжелая черепно-мозговая травма. Мы не уверены, что сможем ее спасти», — рассказали в приемном отделении 13-ой городской больницы.При осмотре квартиры следователи обнаружили паспорт Тимура Батрутдинова. Однако выяснилось, что в тот момент он находился в командировке в Астане, а документ остался у Денисова, который был его личным ассистентом и занимался покупкой билетов.
Алиби комика подтвердилось и выяснилось, что шоумен никак не причастен к этой истории. Однако следователи все же его допросили.
Тимур Батрудинов сегодняТимур Батрутдинов сохраняет статус востребованного артиста. Ключевой работой юмориста в конце 2025 года стала комедия «Невероятные приключения Шурика», где он исполнил главную роль.
В интервью Батрутдинов пояснил, что картина представляет собой не ремейк, а оммаж творческому наследию Леонида Гайдая. По замыслу авторов, сочетание сюжетов классических советских лент с элементами голливудского кинематографа призвано популяризировать культовые комедии среди молодежной аудитории.
С 1 января 2026 года в прокат вышла еще одна работа с участием Батрутдинова — семейная приключенческая картина «Простоквашино». В этом проекте его партнерами по съемочной площадке стали Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Елизавета Моряк и Владимир Сычев.