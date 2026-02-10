10 февраля 2026, 10:30

Тимур Батрутдинов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

11 февраля шоумен, актер и телеведущий Тимур Батрутдинов отмечает 48-летие. Он прославился благодаря участию в Comedy Club, а его дуэт с Гариком Харламовым принес ему успех и многомиллионные контракты. Однако в личной жизни артист пока не нашел настоящего счастья. О его карьере, личной жизни и громких скандалах — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тимура Батрутдинова: детство и юность Карьера Тимура Батрутдинова: путь к успеху Личная жизнь Тимура Батрутдинова Скандалы с участием Тимура Батрутдинова Тимур Батрудинов сегодня

Биография Тимура Батрутдинова: детство и юность

Тимур Батрутдинов с сестрой (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

«У меня мама русская, папа — татарин, бабушка по папиной линии взяла фамилию казаха, который ее воспитал в тяжелые военные годы, она себя и считала казашкой, поэтому казахов я тоже считаю своими земляками. Я горжусь, что я русский, татарин и казах», — говорил артист.

«Детство было насыщено "контентом": купался, ловил янтарь, собирал грибы и орехи, рыбачил, пас баранов — и этот список "ивентов" детства бесконечен. Помню, в Балтийске мы собирали дикую облепиху, которая росла прямо вдоль моря, пальцы потом чуть ли не годами приходилось отмывать», — рассказал шоумен в интервью 7.дней.ru.

Тимур Батрутдинов с мамой (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

Карьера Тимура Батрутдинова: путь к успеху

Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

«Я придумывал-придумывал, ничего в голову не приходило. И вот уже вечеринка, мы предупредили, что у меня появится кличка, подходит ведущий Таш и спрашивает: "Как объявлять?" Я говорю: "Кашшшштан?" Я думаю, в этот момент сработало подсознание, потому что всё детство меня окружали каштаны», — объяснил Тимур.

Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

Фото: Instagram* / @timurbatrutdinov

Личная жизнь Тимура Батрутдинова

«И чувства, и эмоции, и желания — все было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались, и быть у них ничего не могло. У нас была история и очень красивая. Просто не вышло», — рассказала девушка «СтарХиту».

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

«Что ж ты голову морочила мне все это время?» — сказал артист.

Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

Скандалы с участием Тимура Батрутдинова

Обвинения в насилии

«Он говорил, что я его вывожу из себя. Я предлагала ему закончить общаться. Его это не устраивало. Было целенаправленное издевательство. Физическое метание туда-сюда. Тогда ночью было швыряние меня по квартире, удержание, хватание и т.д. Это в тот момент, когда он меня хотел выгнать из квартиры», — заявила для РЕН ТВ девушка.

«Ничего об этом не слышали. Тимур сейчас на съемках. Таких много, наверное, девушка что-то выдумала», — сообщил «СтарХиту» директор Бартрутдинова Алексей.

Тимур Батрутдинов (фото: Instagram* / @timurbatrutdinov)

Избиение проститутки

«Девушкой оказалась 20-летняя афроамериканка Анна-Мария Афа. У нее компрессионный перелом позвоночника, таза, переломы ребер и тяжелая черепно-мозговая травма. Мы не уверены, что сможем ее спасти», — рассказали в приемном отделении 13-ой городской больницы.

Тимур Батрудинов сегодня