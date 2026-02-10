Злоумышленники чуть не сорвали юбилейный концерт Аниты Цой в Кремле

10 февраля 2026, 06:12

Неизвестные порезали концертные платья Аниты Цой на 5 млн рублей

Анита Цой (Фото: Telegram @anitatsoy)

Накануне грандиозного шоу «КрыльЯ» в Кремле, приуроченного к 55‑летию Аниты Цой и 30‑летию ее творческой деятельности, произошел неприятный инцидент. Как сообщает издание «Светский хроник», 7 февраля злоумышленники намеренно повредили пять концертных платьев певицы.