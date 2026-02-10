Злоумышленники чуть не сорвали юбилейный концерт Аниты Цой в Кремле
Накануне грандиозного шоу «КрыльЯ» в Кремле, приуроченного к 55‑летию Аниты Цой и 30‑летию ее творческой деятельности, произошел неприятный инцидент. Как сообщает издание «Светский хроник», 7 февраля злоумышленники намеренно повредили пять концертных платьев певицы.
Ущерб от порчи костюмов оценивается в 5 миллионов рублей. Несмотря на шок от случившегося и существенные финансовые потери, Цой приняла твердое решение не отменять выступление. Выход из сложной ситуации помогла найти коллега по сцене — певица Зара, которая предложила артистке одно из своих платьев.
Исполнительница хита «Небо» заявила, что намерена тщательно разобраться в обстоятельствах происшествия. При этом она вспомнила похожий эпизод из прошлого, когда во время стажировки в Лас‑Вегасе ее сценические костюмы кто-то испортил.
Певица отметила, что сложившаяся экстремальная ситуация превратилась в наглядный мастер‑класс по профессионализму и выдержке. По ее словам, сотни молодых участников шоу смогли на практике увидеть, как важно сохранять самообладание и продолжать работу даже в самых непростых обстоятельствах.
