Сабуров после депортации из России захотел выступить в Латвии
Комик Нурлан Сабуров, которого депортировали из России, выразил готовность до конца месяца выступить в столице Латвии за 25 тысяч евро (около 2,3 млн рублей). Об этом сообщает «Постньюс».
Для тех, кто планирует организовать выступление комика в Риге, важно ознакомиться с его строгими требованиями. Юморист настаивает на наличии необходимого оборудования на сцене, а также на предоставлении двух бутылок виски с выдержкой от 15 до 18 лет и молочного шоколада Ritter Sport. Помимо этого, Сабуров требует средства для укладки волос.
Транспортное обеспечение должно быть на уровне бизнес-класса с VIP-коридором из аэропорта. В райдере указано, что комик предпочитает Mercedes S-класса для передвижения. Также ему необходим номер люкс в отеле с кроватью размера king-size и ежедневные выплаты в размере 100 долларов (примерно 7,7 тысячи рублей) на питание.
