Сабуров после депортации из России захотел выступить в Латвии

10 февраля 2026, 08:52

Сабуров выразил готовность выступить в Риге за €25 тысяч и шоколад Ritter Sport

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Комик Нурлан Сабуров, которого депортировали из России, выразил готовность до конца месяца выступить в столице Латвии за 25 тысяч евро (около 2,3 млн рублей). Об этом сообщает «Постньюс».