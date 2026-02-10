«Вообще не похож на себя»: изменения во внешности Прилучного вызвали бурные обсуждения в Сети

10 февраля 2026, 05:28

Поклонники заподозрили Павла Прилучного в пластике лица

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

Свежие фотографии звезды «Мажора» Павла Прилучного спровоцировали бурное обсуждение в сети. Фанаты разделились во мнениях относительно внешности звезды, передает издание Super.





Часть поклонников восторженно отзывается о новом образе актера, однако немало и тех, кто усомнились в естественности снимков. Некоторые пользователи даже предположили, что фото сгенерировали с помощью нейросети.

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

«Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал, ну стильно и красиво», «Мне кажется, он сделал скулы», «Вообще не похож на себя», «Просто человек вернул уши на место», «О Прилучном напоминает только тату на шее», — высказались комментаторы.