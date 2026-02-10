«Вообще не похож на себя»: изменения во внешности Прилучного вызвали бурные обсуждения в Сети
Поклонники заподозрили Павла Прилучного в пластике лица
Свежие фотографии звезды «Мажора» Павла Прилучного спровоцировали бурное обсуждение в сети. Фанаты разделились во мнениях относительно внешности звезды, передает издание Super.
Часть поклонников восторженно отзывается о новом образе актера, однако немало и тех, кто усомнились в естественности снимков. Некоторые пользователи даже предположили, что фото сгенерировали с помощью нейросети.
«Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал, ну стильно и красиво», «Мне кажется, он сделал скулы», «Вообще не похож на себя», «Просто человек вернул уши на место», «О Прилучном напоминает только тату на шее», — высказались комментаторы.
На фоне обсуждений внешности Прилучного всплыли подробности из его семейной жизни. Стало известно, что 13‑летний сын Павла и Агаты Муцениеце с лета 2025 года проживает с матерью и практически не общается с отцом.
По словам адвоката актера Оксаны Даниеловой, причиной редких встреч отца с ребенком стал чрезвычайно плотный рабочий график знаменитости. При этом юрист подчеркивает, что мать не препятствует встречам, а обстановка остается спокойной.