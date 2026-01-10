Обвинения в нетрадиционной ориентации*, фиктивный брак и тайный ребёнок: все секреты ведущего самых скандальных шоу российского ТВ Андрея Малахова
Андрей Малахов уже давно стал символом российского телевидения. Для одних он – человек, способный примирить конфликтующие стороны, и неутомимый искатель истины. Для других – главный сплетник страны и мастер ведения провокационных эфиров. Несмотря на свою публичность и вынесение на всеобщее обозрение чужих тайн, он тщательно оберегает собственную личную жизнь от чужих глаз. Как сейчас живёт телеведущий, кто его жена и ребёнок, и как строилась его карьера – в материале «Радио 1».
Детство, семья и первые шаги к сцене Андрея Малахова
Андрей Николаевич Малахов родился в январе 1972 года в небольшом городе Апатиты Мурманской области. Он вырос в интеллигентной семье: мать работала воспитательницей детского сада и впоследствии стала его заведующей, отец был геофизиком и занимался поиском полезных ископаемых на Кольском полуострове. По словам самого телеведущего, родители отличались мягкостью, деликатностью и уважением к людям — эти черты он унаследовал от них.
О своей национальности Малахов говорит редко, однако известно, что его родственники по линии отца живут в Судане, Йемене, Саудовской Аравии и на Северном Кавказе, а по материнской линии — в Северной и Южной Америке.
В детстве Андрей искал себя в самых разных занятиях. Он посещал кружки, пробовал шить игрушки, учился в музыкальной школе по классу скрипки, но талантом музыканта не блистал. Тогда педагоги нашли для него другое применение — на школьных концертах мальчик стал ведущим. Именно там он впервые почувствовал вкус сцены и внимание зала.
В школе Малахов учился вместе с Евгением Рудиным, будущим DJ Грувом. Несмотря на дружбу с озорными одноклассниками, Андрей окончил школу с серебряной медалью, что во многом стало результатом упора на образование.
Родители, несмотря на скромные доходы, нашли средства на репетитора по английскому языку — позже Малахов назовет это лучшей инвестицией в своей жизни.
МГУ, Америка и первые профессиональные навыки Андрея Малахова
Высшее образование Андрей получил на факультете журналистики МГУ, который окончил с отличием. Уже в студенческие годы он проявлял самостоятельность и работоспособность: отправился на стажировку в Мичиганский университет, жил в доме декана, подрабатывал раздачей газет и листовок.
Позже он оказался на телестудии в Детройте — представительстве Paramount Pictures, где получил первый опыт работы в индустрии медиа. Возвращение в Россию оказалось непростым: молодой журналист без связей и влиятельных покровителей был вынужден пробиваться собственными силами.
Начало карьеры и путь к популярности
Профессиональная биография Малахова в России развивалась постепенно. Он писал для «Московских новостей», вел программу «Стиль», сотрудничал с радиостанцией Maximum, а затем стал корреспондентом Первого канала. Начав с рубрики «Погода на планете», Андрей быстро проявил себя благодаря быстрой речи, смелости в диалогах и узнаваемой манере общения.
Настоящий успех пришел в 2001 году с программой «Большая стирка», которая стала прообразом будущего флагманского проекта телеведущего. Вдохновившись зарубежными форматами, Малахов создал шоу, где обсуждались самые острые и личные истории. Позже этот формат трансформировался в легендарное ток-шоу «Пусть говорят», которое выходило в эфир 16 лет и сделало Андрея одним из главных лиц Первого канала.
Параллельно он вел субботнее шоу «Сегодня вечером», выступал в роли светского интервьюера, а в 2009 году стал соведущим «Евровидения», работая с Алсу и Натальей Водяновой.
Уход с Первого канала и новый этап
К 2017 году Андрей Малахов считался не просто ведущим, а символом Первого канала, поэтому его уход стал громкой сенсацией. Официально он взял паузу, однако ходили слухи, что в этот период он сосредоточился на семье и беременной супруге.
После этого Малахов перешел на «Россию-1», где заменил Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир», а также стал продюсером собственных проектов. Вскоре в эфир вышло шоу «Привет, Андрей!», а позже — проекты «Малахов» и «Песни от всей души», быстро набравшие высокие рейтинги.
Темы его программ оставались максимально резонансными: от семейных трагедий и конфликтов звезд до блогеров, тиктокеров и интернет-мошенников. В студии обсуждались истории Юлии Началовой, Бари Алибасова, Любови Успенской и её дочери, Александра Градского, а также скандалы вокруг шоу-бизнеса, медицины и социальных сетей.
Скандалы и обвинения Андрея Малахова
Работа Малахова регулярно вызывала бурную реакцию общественности. Его обвиняли в «плясках на костях», эксплуатации трагедий и намеренном разжигании конфликтов. В студиях его программ происходили драки, а отдельные выпуски становились поводом для публичных конфликтов с артистами и общественными деятелями.
Телеведущий оказывался и в центре слухов о личной жизни, включая намеки на нетрадиционную ориентацию*, обсуждение внешности и разговоры о парике. Подтверждений этим версиям не было, однако они активно циркулировали в медиа.
Резонанс вызвал и конфликт с Максимом Галкиным**, который назвал Малахова «главным телесплетником страны» после публикации материала о недвижимости. Также звучали угрозы судебных исков — в частности, от Наташи Королевой после эфира с участием любовницы ее мужа.
Личная жизнь Андрея Малахова до брака
Личная жизнь Андрея Малахова всегда вызывала повышенный интерес. Он считался завидным холостяком, не скрывал романов и был известен своей любовью к блондинкам. В разные годы ему приписывали отношения с бизнесвумен Мариной Кузьминой, актрисой Еленой Кориковой, дизайнером Еленой Ярмак, стилистом Анной Бурмистровой и другими женщинами.
Одной из ранних и болезненных историй стала любовь времен учебы в МГУ с девушкой по имени Лиза, которая была старше Андрея. Эти отношения закончились трагически и стали тяжелым ударом для телеведущего.
Разрыв с Мариной Кузьминой, которая, по слухам, оставила его во время совместного отдыха, Малахов позже иносказательно описал в книге «Мои любимые блондинки».
Наталья Шкулёва и служебный роман
Будущая жена Андрея Малахова — Наталья Шкулёва, дочь владельца крупной медиакомпании. Она получила образование в МГИМО по специальности «международное право», работала юристом, затем прошла путь от финансового отдела до руководящих позиций в издательском бизнесе. В 2006 году Наталья окончила обучение в Лондоне и вскоре возглавила крупные издательские проекты, включая журналы ELLE и Marie Claire.
Их знакомство произошло на работе: главный редактор StarHit и бренд-директор ELLE не могли не пересечься. Служебный роман развивался стремительно и сопровождался эффектными жестами. Самой известной историей стало первое свидание в купе поезда и предложение руки и сердца в Нью-Йорке — с кольцом, аплодисментами и импровизированным праздником.
Брак, слухи и «гостевые» отношения Андрея Малахова
Официально Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году. Церемония прошла в Париже, а прием для близких — в Версале. Несмотря на высокий статус пары, супруги предпочли не превращать личную жизнь в публичное шоу.
В 2017 году у них родился сын Александр. Родители сознательно ограждают ребенка от внимания прессы и редко публикуют его фотографии.
Именно закрытость семьи породила многочисленные слухи — о «гостевом браке», раздельных квартирах, фиктивности союза и изменах. В разные годы появлялись версии о романе Натальи с коллегами, о разводе и кризисе в отношениях. Сами супруги либо опровергали слухи с иронией, либо вовсе не реагировали на них.
Настоящее время и новые проекты
Сегодня Андрей Малахов остается одним из самых влиятельных телеведущих страны. Он продолжает вести рейтинговые шоу, активно работает в цифровых форматах и развивает документальные проекты.
В конце 2025 года стартовал документальный цикл «Цифровая броня», посвященный интернет- и телефонному мошенничеству. Съемки проходили с участием звезд, реальных преступников и правоохранителей, включая визиты в места лишения свободы. Выход новых серий проекта был запланирован на 2026 год.
Читайте также:*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом