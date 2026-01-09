Достижения.рф

Роман с Максом Барских*, многолетний брак с телеведущей и ненависть к русским: как сейчас живёт звезда «Орла и Решки» Алан Бадоев и о чём он жалеет?

Алан Бадоев (фото: Instagram** @alanbadoev)

Алан Бадоев — украинский режиссёр, клипмейкер, продюсер и телеведущий, имя которого на протяжении многих лет ассоциировалось с самыми узнаваемыми музыкальными клипами постсоветского пространства и проектом «Орёл и Решка». После 2022 года фигура Бадоева начала вызывать резонанс и в общественно-политическом поле. Как и где он сейчас живёт, что известно о его романе* с Максом Барских и браке с Жанной Бадоевой – в материале «Радио 1».



Детство и происхождение


Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане, в Северной Осетии, в интернациональной семье: отец — осетин, мать — украинка. У Алана есть сестра.

Вскоре родители переехали в Горловку Донецкой области, где прошло детство будущего режиссёра. Летние каникулы он проводил либо в Беслане у отцовских родственников, либо в Конотопе у бабушки по материнской линии. С ранних лет Бадоев оказался в пространстве сразу двух культур.

Сам режиссёр неоднократно подчёркивал, что, не отказываясь от осетинских корней, считает себя украинцем. В Горловке он учился в средней школе № 2, где, по его словам, именно учителя впервые пробудили в нём интерес к искусству.

Атмосфера шахтёрского города, по признанию Бадоева, сформировала жёсткий характер и желание уехать. Уже в 15 лет он решил, что покинет Горловку, а после первой поездки в Киев окончательно выбрал этот город для жизни.

Образование и первые фильмы Алана Бадоева


В 1998 году Алан Бадоев поступил в Киевский институт культуры и искусств, выбрав направление, максимально далёкое от точных наук. С первых курсов он сделал ставку не на теорию, а на практику — начал снимать документальные фильмы, пока многие сокурсники проходили базовые дисциплины.

Алан Бадоев (фото: Instagram** @alanbadoev)

Ранние работы были объединены в цикл «Жизнь, дубль два», отмеченный призами фестивалей «Просвита» и «Золотой витязь». Затем последовали эксперименты в игровом коротком метре — фильмы «Колос и стерня», «След 2000», «Пять минут, или Легенды убитого времени», получившие награды студенческого фестиваля Fast Fest Weekend.

В 2002 году Бадоев получил первое серьёзное признание как сценарист — за сценарий фильма «Ангелы живут напротив» его наградили орденом Пресвятой Богородицы за вклад в развитие украинского искусства.

Полнометражное кино


В последующие годы режиссёр снял мелодраму «Оранжевая любовь», получившую награду фестиваля «Киношок» и показанную во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Главные роли исполнили Алексей Чадов и Ольга Макеева.

Заметным проектом стал музыкальный фильм «Мадемуазель Живаго», созданный в сотрудничестве с композитором Игорем Крутым. Главную роль сыграла Лара Фабиан. Проект отличался масштабным производством и сложными декорациями.

В 2012 году Бадоев принял участие в киноальманахе «Мамы», сняв новеллу «Напарник».

В 2022 году вышел его документальный фильм «Довга доба», основанный на сотнях часов хроники жизни украинцев накануне начала СВО. Картина получила международный прокат и вызвала широкий общественный резонанс.

Клипмейкер: формирование стиля


Алан Бадоев (фото: Instagram** @alanbadoev)

Окончательно своё призвание Бадоев определил ещё в студенческие годы, выбрав музыкальное видео. В начале 2000-х эта ниша на Украине практически не была занята.

Первым заметным успехом стал клип Ирины Билык «Снег», после которого режиссёра стали приглашать ведущие артисты. Уже в 2004 году он снял несколько клипов, включая англоязычную работу для Ани Лорак.

Тесное сотрудничество связало Бадоева с группой «ВИА Гра», Константином Меладзе, позже — с Сергеем Лазаревым, Анной Седоковой, Artik & Asti, Zivert, Dan Balan, Alekseev и другими артистами. Некоторые работы вызывали резонанс из-за провокационности и неоднократно обсуждались в СМИ.

Особое место в его карьере занял певец Макс Барских, ставший одним из главных продюсерских проектов Бадоева.

Телевидение и продюсерская деятельность


Алан Бадоев работал режиссёром и креативным продюсером телепроектов «Хочу в ВИА Гру», «Хочу к Меладзе», «Артист». В 2011 году вместе с женой Жанной Бадоевой он стал ведущим первого сезона программы «Орёл и решка», однако вскоре покинул проект из-за загруженности.

Как продюсер он занимался продвижением Макса Барских, Миши Романовой, Вячеслава Басюла, а позже — певицы ETOLUBOV.

Личная жизнь Алана Бадоева


Алан Бадоев был женат на телеведущей Жанне Бадоевой в течение девяти лет. В браке они воспитывали сына Жанны от первого брака Бориса, а также общую дочь Лолиту. В 2012 году супруги развелись, заявив, что причиной стало угасание чувств и постоянная занятость.

Жанна Бадоева с дочерью Лолитой (фото: Instagram** @zhanna_badoeva)

После развода личная жизнь режиссёра неоднократно становилась предметом слухов и обсуждений в прессе. Сам Бадоев публичных заявлений на эту тему не делал и предпочитал не комментировать домыслы.

Ориентация Алана Бадоева


Алан Бадоев публично не делал заявлений о своей сексуальной ориентации и не совершал каминг-аута*. Тем не менее в медийном пространстве регулярно возникают обсуждения на эту тему. В его социальных сетях чаще всего появляются фотографии в компании украинских певиц и артисток, а в светской хронике периодически упоминаются совместные появления режиссёра и Макса Барских в закрытых клубах.

В 2020 году в СМИ и социальных сетях распространилась информация о якобы разрыве творческого и личного союза Бадоева и Барских. По неподтверждённым данным, причиной называли увлечение режиссёра другим молодым человеком*. Поклонники обратили внимание, что в тот период Бадоев действительно стал реже упоминать Барских в профессиональном контексте. Однако спустя несколько месяцев артистов вновь видели вместе, что дало повод говорить о возобновлении общения.

Тема предполагаемых отношений неоднократно поднималась и в публичных высказываниях представителей медиа. Так, российская журналистка Алёна Жигалова в одном из своих выступлений задавалась вопросом, почему Макс Барских не комментирует слухи и продолжает строить сценический образ, ориентированный на женскую аудиторию, не раскрывая личную сторону своей жизни.

Макс Барских (фото: Instagram** @max_barskih)

После 2022 года


После начала СВО Алан Бадоев прекратил сотрудничество с российскими артистами и публично выступил с резкой критикой России, поддержав украинские власти и ВСУ. Он неоднократно заявлял, что сожалеет о многолетней работе в российском шоу-бизнесе.

В последние годы режиссёр активно занимается документальными и арт-проектами, направленными на международную аудиторию. Его фильм «Довга доба» был показан более чем в 35 странах, а в 2024 году Бадоев получил украинский орден «За заслуги» III степени.

Осенью того же года он представил проект «Хроники силы», созданный совместно с дизайнером Ольгой Навроцкой, где музыкальную часть написал Макс Барских.

Алан Бадоев сегодня


Сейчас Алан Бадоев продолжает работать как режиссёр и продюсер, сосредоточившись на международных проектах, документальном кино и культурных инициативах. Его путь остаётся примером стремительного творческого взлёта, тесной связи искусства и шоу-бизнеса, а также резкой трансформации публичного образа в условиях политических и исторических перемен.

Анастасия Чинкова

