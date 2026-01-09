Роман с Максом Барских*, многолетний брак с телеведущей и ненависть к русским: как сейчас живёт звезда «Орла и Решки» Алан Бадоев и о чём он жалеет?
Алан Бадоев — украинский режиссёр, клипмейкер, продюсер и телеведущий, имя которого на протяжении многих лет ассоциировалось с самыми узнаваемыми музыкальными клипами постсоветского пространства и проектом «Орёл и Решка». После 2022 года фигура Бадоева начала вызывать резонанс и в общественно-политическом поле. Как и где он сейчас живёт, что известно о его романе* с Максом Барских и браке с Жанной Бадоевой – в материале «Радио 1».
Детство и происхождение
Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане, в Северной Осетии, в интернациональной семье: отец — осетин, мать — украинка. У Алана есть сестра.
Вскоре родители переехали в Горловку Донецкой области, где прошло детство будущего режиссёра. Летние каникулы он проводил либо в Беслане у отцовских родственников, либо в Конотопе у бабушки по материнской линии. С ранних лет Бадоев оказался в пространстве сразу двух культур.
Сам режиссёр неоднократно подчёркивал, что, не отказываясь от осетинских корней, считает себя украинцем. В Горловке он учился в средней школе № 2, где, по его словам, именно учителя впервые пробудили в нём интерес к искусству.
Атмосфера шахтёрского города, по признанию Бадоева, сформировала жёсткий характер и желание уехать. Уже в 15 лет он решил, что покинет Горловку, а после первой поездки в Киев окончательно выбрал этот город для жизни.
Образование и первые фильмы Алана Бадоева
В 1998 году Алан Бадоев поступил в Киевский институт культуры и искусств, выбрав направление, максимально далёкое от точных наук. С первых курсов он сделал ставку не на теорию, а на практику — начал снимать документальные фильмы, пока многие сокурсники проходили базовые дисциплины.
Ранние работы были объединены в цикл «Жизнь, дубль два», отмеченный призами фестивалей «Просвита» и «Золотой витязь». Затем последовали эксперименты в игровом коротком метре — фильмы «Колос и стерня», «След 2000», «Пять минут, или Легенды убитого времени», получившие награды студенческого фестиваля Fast Fest Weekend.
В 2002 году Бадоев получил первое серьёзное признание как сценарист — за сценарий фильма «Ангелы живут напротив» его наградили орденом Пресвятой Богородицы за вклад в развитие украинского искусства.
Полнометражное кино
В последующие годы режиссёр снял мелодраму «Оранжевая любовь», получившую награду фестиваля «Киношок» и показанную во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Главные роли исполнили Алексей Чадов и Ольга Макеева.
Заметным проектом стал музыкальный фильм «Мадемуазель Живаго», созданный в сотрудничестве с композитором Игорем Крутым. Главную роль сыграла Лара Фабиан. Проект отличался масштабным производством и сложными декорациями.
В 2012 году Бадоев принял участие в киноальманахе «Мамы», сняв новеллу «Напарник».
В 2022 году вышел его документальный фильм «Довга доба», основанный на сотнях часов хроники жизни украинцев накануне начала СВО. Картина получила международный прокат и вызвала широкий общественный резонанс.
Клипмейкер: формирование стиля
Окончательно своё призвание Бадоев определил ещё в студенческие годы, выбрав музыкальное видео. В начале 2000-х эта ниша на Украине практически не была занята.
Первым заметным успехом стал клип Ирины Билык «Снег», после которого режиссёра стали приглашать ведущие артисты. Уже в 2004 году он снял несколько клипов, включая англоязычную работу для Ани Лорак.
Тесное сотрудничество связало Бадоева с группой «ВИА Гра», Константином Меладзе, позже — с Сергеем Лазаревым, Анной Седоковой, Artik & Asti, Zivert, Dan Balan, Alekseev и другими артистами. Некоторые работы вызывали резонанс из-за провокационности и неоднократно обсуждались в СМИ.
Особое место в его карьере занял певец Макс Барских, ставший одним из главных продюсерских проектов Бадоева.
Телевидение и продюсерская деятельность
Алан Бадоев работал режиссёром и креативным продюсером телепроектов «Хочу в ВИА Гру», «Хочу к Меладзе», «Артист». В 2011 году вместе с женой Жанной Бадоевой он стал ведущим первого сезона программы «Орёл и решка», однако вскоре покинул проект из-за загруженности.
Как продюсер он занимался продвижением Макса Барских, Миши Романовой, Вячеслава Басюла, а позже — певицы ETOLUBOV.
Личная жизнь Алана Бадоева
Алан Бадоев был женат на телеведущей Жанне Бадоевой в течение девяти лет. В браке они воспитывали сына Жанны от первого брака Бориса, а также общую дочь Лолиту. В 2012 году супруги развелись, заявив, что причиной стало угасание чувств и постоянная занятость.
После развода личная жизнь режиссёра неоднократно становилась предметом слухов и обсуждений в прессе. Сам Бадоев публичных заявлений на эту тему не делал и предпочитал не комментировать домыслы.
Ориентация Алана Бадоева
Алан Бадоев публично не делал заявлений о своей сексуальной ориентации и не совершал каминг-аута*. Тем не менее в медийном пространстве регулярно возникают обсуждения на эту тему. В его социальных сетях чаще всего появляются фотографии в компании украинских певиц и артисток, а в светской хронике периодически упоминаются совместные появления режиссёра и Макса Барских в закрытых клубах.
В 2020 году в СМИ и социальных сетях распространилась информация о якобы разрыве творческого и личного союза Бадоева и Барских. По неподтверждённым данным, причиной называли увлечение режиссёра другим молодым человеком*. Поклонники обратили внимание, что в тот период Бадоев действительно стал реже упоминать Барских в профессиональном контексте. Однако спустя несколько месяцев артистов вновь видели вместе, что дало повод говорить о возобновлении общения.
Тема предполагаемых отношений неоднократно поднималась и в публичных высказываниях представителей медиа. Так, российская журналистка Алёна Жигалова в одном из своих выступлений задавалась вопросом, почему Макс Барских не комментирует слухи и продолжает строить сценический образ, ориентированный на женскую аудиторию, не раскрывая личную сторону своей жизни.
После 2022 года
После начала СВО Алан Бадоев прекратил сотрудничество с российскими артистами и публично выступил с резкой критикой России, поддержав украинские власти и ВСУ. Он неоднократно заявлял, что сожалеет о многолетней работе в российском шоу-бизнесе.
В последние годы режиссёр активно занимается документальными и арт-проектами, направленными на международную аудиторию. Его фильм «Довга доба» был показан более чем в 35 странах, а в 2024 году Бадоев получил украинский орден «За заслуги» III степени.
Осенью того же года он представил проект «Хроники силы», созданный совместно с дизайнером Ольгой Навроцкой, где музыкальную часть написал Макс Барских.
Алан Бадоев сегодня
Сейчас Алан Бадоев продолжает работать как режиссёр и продюсер, сосредоточившись на международных проектах, документальном кино и культурных инициативах. Его путь остаётся примером стремительного творческого взлёта, тесной связи искусства и шоу-бизнеса, а также резкой трансформации публичного образа в условиях политических и исторических перемен.
Читайте также:*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России