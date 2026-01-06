«Словно 20 лет женаты»: Дмитрий Дибров вышел в свет с новой возлюбленной
Бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров теперь встречается с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ей 43 года, она воспитывает троих детей. Об этом информирует издание «Экспресс газета».
Сообщается, что познакомить пару могла бывшая жена телеведущего Полина Диброва, которая сейчас состоит в отношениях с Романом Товстиком. 29 декабря Дибров и Гусева вместе пришли на день рождения друга журналиста — Михаила Грушевского.
Фотографии с мероприятия появились в микроблоге Грушевского. На снимках видно, что пара очень тепло общается и выглядит счастливой. Подписчики в социальных сетях активно обсуждают новые отношения Диброва. Многие отмечают, что Екатерина и Дмитрий хорошо подходят друг другу по возрасту и проявляют взаимную симпатию.
Ранее Полина Диброва призналась, когда роман с Романом Товстиком начался на самом деле.
Читайте также: