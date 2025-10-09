Обвинения в распространении порнографии, потеря ребенка и уголовное преследование: как живет создатель «ВКонтакте» Павел Дуров
Состояние Павла Дурова исчисляется миллиардами долларов, а его частный дом расположен на одном из самых дорогих островов Арабских Эмиратов. Уже в студенческие годы Дуров стал лауреатом стипендии президента РФ. Сегодня он входит в топ самых влиятельных граждан ОАЭ. Создатель «ВКонтакте» и Telegram отмечает 10 октября 2025 года 40-летие. «Радио 1» расскажет, в какие конфликты он попадал и что известно о его личной жизни.
Биография Павла Дурова: ранние годы и образованиеПавел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — доктор филологических наук, мать — преподаватель СПбГУ. В доме воспитывались три сына: Павел, Михаил и Николай. Братья в дальнейшем сыграли важную роль в технологических проектах Павла: Михаил стал главным инженером, Николай — техническим директором.
В конце 1980-х семья Дуровых жила в Турине (Италия), где Павел получил начальное образование. В 1992 году они вернулись в Санкт-Петербург, и мальчик поступил в Академическую гимназию с углублённым изучением четырёх иностранных языков. Гимназия дала образование особого образца, и Дуров окончил её с отличием. Уже в школьные годы у него появился интерес к программированию, но высшее образование он получил по специальности «филология» в Санкт-Петербургском государственном университете. Кроме того, он учился на военной кафедре и получил звание лейтенанта запаса.
За выдающиеся успехи в учёбе Дуров был удостоен стипендий правительства России и президента, а также трижды лауреатом престижной студенческой премии (аналогичной Потанинской). В 2006 году он с красным дипломом окончил университет.
Первые шаги в социальных сетях: как появилось «ВКонтакте»Во время учёбы в университете Дуров создал два некоммерческих проекта: Durov.com — библиотеку рефератов, и Spbgu.ru — платформу для студенческих дискуссий. Эти проекты сформировали его представление о будущем стартапе.
После университета Дуров понял, что эти проекты не окупаются. Он обратил внимание на растущую тенденцию социальных сетей и на идею Facebook*. В итоге Павел решил адаптировать концепцию Марка Цукерберга для российского интернета, что привело к созданию «Студент.ру», впоследствии переименованного в «ВКонтакте».
Домен vkontakte.ru зарегистрирован 1 октября 2006 года, сеть запущена 11 октября. Спустя короткое время сервис стал открытым, перешёл на мощные серверы и привлёк инвесторов. К 2007 году «ВКонтакте» занял третье место по популярности в Рунете, число пользователей превысило 20 миллионов.
Конфликт с Mail.ru и уход из «ВКонтакте»С 2011 года отношения Павла Дурова с властями РФ ухудшались: он отказался выполнять требования ФСБ о блокировке оппозиционных сообществ. В этот же период возник и конфликт с порталом Mail.ru, который предложил выкупить долю ВКонтакте. Дуров отказался, опубликовав своё фото с поднятым средним пальцем.
Впоследствии совладельцы продали свои доли инвестиционной группе UPC, получившей 48% акций. В это время у Павла был уже новый проект, поэтому его обвинили в растрате инвестиций, начались судебные разбирательства. В 2014 году он продал свои 12% акций медиаменеджеру Ивану Таврину и был снят с поста генерального директора. К 2021 году все акции перешли Mail.ru, а «ВКонтакте» была переименована в VK
Создание Telegram и развитие платформыИдея создать мессенджер с усиленной приватностью стала для Дурова ответом на давление правоохранительных органов. Совместно с братом Николаем они разработали собственную технологию MTProto шифрования данных. 14 августа 2013 года Дуров официально запустил Telegram с целью создать безопасную платформу для общения.
На ранних этапах он финансировал Telegram самостоятельно, вкладывая значительные средства — приложение оставалось бесплатным до 2023 года, когда была введена платная подписка. За годы развития Telegram получил множество функций: публичные каналы, чат-боты, поиск по никам, возможность редактирования сообщений и др.
Рост аудитории был стремительным: к 2016 году мессенджер имел 100 миллионов пользователей в месяц, а к 2023 году аудитория выросла до 800 миллионов. Платформа подверглась блокировкам в Пакистане, Китае, Бразилии, Индонезии, Омане, Иране и России из-за шифрования и отказа Дурова передать ключи ФСБ. В ответ на это в РФ проходили митинги в поддержку мессенджера.
Где живёт Павел Дуров сегодняС 2017 года Дуров обосновался в Дубае, ОАЭ. Главный штаб Telegram также расположен в Dubai Media City. Переезд объяснялся выгодным налоговым режимом. Кроме того, он имеет гражданства Франции, ОАЭ и других стран.
Сейчас бизнесмен проживает в частном особняке на Палм-Джумейра — одном из самых дорогих районов страны. Аренда виллы, по данным Forbes, составляет около $1 млн в год
Состояние и влияние Павла ДуроваПо оценкам Forbes и других изданий, в конце 2022 года состояние Дурова оценивалось в $15,1 млрд, что сделало его самым богатым гражданином ОАЭ. В 2023 году его капитал снизился на $3,6 млрд. Сам Дуров утверждает, что деньги не делают его счастливым и избегает обсуждения финансов.
Арест Павла Дурова во Франции24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан французскими властями в аэропорту Ле Бурже (около Парижа) в рамках расследования по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram. Ему было предъявлено 12 обвинений, включая:
- содействие в распространении детской порнографии и материалов сексуального насилия над детьми;
- содействие незаконным сделкам и транзакциям;
- отказ от сотрудничества с властями;
«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Год спустя против меня все еще ведется "уголовное расследование", в ходе которого не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно», — подчеркнул он в августе 2025 года.
Личная жизнь: отношения, дети, скандалыПавел Дуров долгие годы формировал образ аскета-одиночки, что усиливало интерес к его личной жизни. В 2014 году появились слухи о его отношениях с журналисткой Дарьей Бондаренко. Дуров их полностью опровергает, но родственники Бондаренко подтверждают, что пара встречалась, однако до свадьбы дело не дошло.
Позже в сети обсуждались романы Дурова с моделями Дианой Бако и Аленой Шишковой. Наибольший резонанс получила юристка Ирина Болгар, которая в 2024 году заявила, что является матерью трёх биологических детей Дурова. Она опубликовала семейное фото, а Forbes подтвердил его отцовство через апостилированные свидетельства о рождении.
Сам Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей, объяснив это донорством спермы. Болгар продолжает описывать его как семьянина и рассказывает о дочери Лее и сыновьях Даниэле и Давиде. В августе 2024 года она подала на Дурова в швейцарский суд, обвиняя его в неуплате алиментов и насилии над младшим сыном. Первый иск был подан ещё в 2023 году.
На данный момент Дуров встречается с блогером Юлией Вавиловой. Их отношения стали известны осенью 2024 года после его задержания во Франции. В августе 2025 года он публично поздравил её с 25-летием, подарив дорогой NFT-токен. Вавилова сопровождала Дурова во время ареста и расследования, а также пережила выкидыш из-за стресса.