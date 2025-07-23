23 июля 2025, 11:57

Клава Кока (фото: Instagram* / klavacoca)

23 июля одной из самых популярных артисток страны исполняется 29 лет. Клава Кока, начавшая свой путь к славе в 2015 году, сегодня уверенно входит в топ российских поп-звезд. «Радио 1» расскажет о её биографии, личной жизни и самых скандальных историях.





Содержание Биография Клавы Коки: от Екатеринбурга до большой сцены Начало музыкальной карьеры и успех с Black Star Личная жизнь Клави Коки Скандалы вокруг Клавы Коки Конфликт на проекте «Главная сцена» Отдых в Куршевеле и конфликт с Бузовой Разрыв дружбы с Люсей Чеботиной Концерт во Владивостоке и обвинения в развращении

Биография Клавы Коки: от Екатеринбурга до большой сцены

Начало музыкальной карьеры и успех с Black Star

Клава Кока (фото: Instagram* / klavacoca)



Личная жизнь Клави Коки

«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу — всю свою боль я глушила работой, пропадая в студии… Да, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — откровенно призналась Клава в соцсетях.

«Мы понимали всю сложность отношений, но все-таки решили попробовать. И, как сказал один мудрый человек, одной любви недостаточно, чтобы построить отношения», — подчеркнул он.

Клава Кока и Александр Поверин (фото: Instagram* / klavacoca)



Скандалы вокруг Клавы Коки

Конфликт на проекте «Главная сцена»

«Артист должен понимать, что он делает на сцене. И петь не просто для себя, кайфуя, а для чего-то», — заявила Аллегрова.

Клава Кока (фото: Instagram* / klavacoca)





«Прошло ровно пять лет с тех пор, как на всю страну мне указали “петь для друзей и родителей”. Что хочу сказать? Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты», — подчеркнула певица.

Отдых в Куршевеле и конфликт с Бузовой

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Жуть. Как ты могла? Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — прокомментировал он.

Разрыв дружбы с Люсей Чеботиной

«Я поняла, что не могу продолжать общаться с этим человеком. Просто есть смешные шутки, а есть не смешные. Мне кажется, артист должен быть скромнее. Ей, видимо, захотелось интрижек», — сказала она.



Клава Кока (фото: Instagram* / klavacoca)

«Мы с Люськой если шутили, то реально не церемонились, но, видимо, были какие-то темы, которые для нее оказались… Однако в моменте этих шуток она смеялась. По сути, ничего такого не произошло, парня никто ни у кого не уводил. Да, мы не были лучшими подругами, её, если честно, задевало, что в интервью я сказала, что у меня нет подруг-девчонок. Она думала, мы очень близкие. Искренне жаль, что наши дороги разошлись», — поделилась певица.

Концерт во Владивостоке и обвинения в развращении

«Центральная площадь, справа, в 100 метрах, расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева — прямо на самой площади стоит православный храм. И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы " мне пох, мне пох". Такими концертами убивают самое важное — веру», — отметила она.

Клава Кока (фото: Instagram* / klavacoca)



«С каких пор мой костюм считается полуголым и покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены. Я себе такого не позволяю. Для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, и перед мероприятием во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы», — высказалась она.

«Я — православная и крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии», — подчеркнула артистка.