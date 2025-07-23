Обвинения в развращении, ссора с Чеботиной и конфликт с Бузовой: Клаве Коке 29 лет, в каких громких скандалах она замешана
23 июля одной из самых популярных артисток страны исполняется 29 лет. Клава Кока, начавшая свой путь к славе в 2015 году, сегодня уверенно входит в топ российских поп-звезд. «Радио 1» расскажет о её биографии, личной жизни и самых скандальных историях.
Биография Клавы Коки: от Екатеринбурга до большой сценыКлава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге. С раннего детства она увлекалась музыкой: пела в джазовом хоре на английском и сочинила свою первую песню в восемь лет. Исполнительница играет на шести музыкальных инструментах: получила классическое образование по фортепиано, а гитару, бас-гитару, барабаны, флейту и укулеле освоила самостоятельно.
В 13 лет семья Клавы переехала в Москву. С 14 лет она выступала в разных музыкальных коллективах: играла на барабанах в трэш-метал-группе и на бас-гитаре в панк-рок-группе. Тогда же она начала проявлять себя как вокалистка. Артистка мечтала учиться во ВГИКе, но ей не хватило одного балла для поступления на бюджет. Тогда Высокова стала студенткой РАНХиГС и получила диплом бакалавра по направлению «государственная служба и управление».
Начало музыкальной карьеры и успех с Black StarВ 2015 году Клава Кока выпустила дебютный альбом «Кусто» и победила на телеконкурсе «Молодая кровь» (СТС и Black Star). Этот успех стал стартом её сотрудничества с лейблом Тимати.
Личная жизнь Клави КокиЕё первой серьёзной любовью был Дмитрий Курышкин — отношения продлились пять лет. Позднее артистка встречалась с блогером Дмитрием Гордеем. Их союз долго оставался тайной и стал известен лишь после расставания.
Одним из самых обсуждаемых романов певицы стали отношения с Александром Повериным, участником реалити-шоу «Сердце Клавы». Девушка призналась, что выбрала его за честность, ведь он единственный, кто не побоялся сказать открыто, что пришел на шоу за пиаром, а не в поисках любви. Отношения пары развивались стремительно. За полтора года они успели провести вместе множество ярких моментов: совместные путешествия, отдых, мероприятия, и даже переезд под одну крышу. Однако в октябре 2024 года артистка сообщила о разрыве.
«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу — всю свою боль я глушила работой, пропадая в студии… Да, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — откровенно призналась Клава в соцсетях.
Александр отметил, что решение о разрыве было обоюдным.
«Мы понимали всю сложность отношений, но все-таки решили попробовать. И, как сказал один мудрый человек, одной любви недостаточно, чтобы построить отношения», — подчеркнул он.Поверин добавил, что не изменял Клаве и его чувства были искренними.
Скандалы вокруг Клавы Коки
Конфликт на проекте «Главная сцена»
В 2015 году Высокова появилась на музыкальном шоу «Главная сцена», где исполнила две композиции: «Странник мой» Ирины Аллегровой и «Сибирские морозы» Владимира Кузьмина. Однако члены жюри оказались не в восторге от её исполнения.
«Артист должен понимать, что он делает на сцене. И петь не просто для себя, кайфуя, а для чего-то», — заявила Аллегрова.
Валерий Леонтьев назвал выступление Высоковой «нежным и беспомощным», а Николай Носков посоветовал начинающей исполнительнице петь только «для друзей и родителей».
Пять лет спустя Клава собрала свой первый стадион и ответила критикам.
«Прошло ровно пять лет с тех пор, как на всю страну мне указали “петь для друзей и родителей”. Что хочу сказать? Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты», — подчеркнула певица.
Отдых в Куршевеле и конфликт с Бузовой
В январе 2022 года Клава Кока отдыхала во французском Куршевеле вместе с Ольгой Бузовой. Видео, опубликованное Кокой, вызвало шквал критики: подписчики обвинили певицу в том, что она подставила подругу, ведь Бузова на кадрах выглядела нетрезвой. Среди недовольных был и Дима Билан.
«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Жуть. Как ты могла? Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — прокомментировал он.
Разрыв дружбы с Люсей Чеботиной
Осенью 2022 года завершилась многолетняя дружба Клавы и Люси Чеботиной. Чеботина обвинила Коку в оскорбительных шутках и «отсутствии скромности».
«Я поняла, что не могу продолжать общаться с этим человеком. Просто есть смешные шутки, а есть не смешные. Мне кажется, артист должен быть скромнее. Ей, видимо, захотелось интрижек», — сказала она.Чеботину также задело, что Клава в интервью неоднократно заявляла, что у нее нет подруг.
Сама Кока прокомментировала конфликт спустя год.
«Мы с Люськой если шутили, то реально не церемонились, но, видимо, были какие-то темы, которые для нее оказались… Однако в моменте этих шуток она смеялась. По сути, ничего такого не произошло, парня никто ни у кого не уводил. Да, мы не были лучшими подругами, её, если честно, задевало, что в интервью я сказала, что у меня нет подруг-девчонок. Она думала, мы очень близкие. Искренне жаль, что наши дороги разошлись», — поделилась певица.
Концерт во Владивостоке и обвинения в развращении
Самый громкий скандал в карьере Клавы произошёл в сентябре 2023 года после концерта во Владивостоке. Выступление в честь Дня знаний вызвало резонанс: родители пожаловались на откровенный наряд певицы и песни «Мне пох» и «Пьяную домой». Российская актриса Мария Шукшина тоже раскритиковала артистку.
«Центральная площадь, справа, в 100 метрах, расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева — прямо на самой площади стоит православный храм. И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы " мне пох, мне пох". Такими концертами убивают самое важное — веру», — отметила она.После нескольких дней молчания Клава ответила. Она потребовала показать хотя бы одно видео, где она матерится со сцены. Также она объяснила, что для каждого концерта заранее согласовывается трек-лист с организаторами.
«С каких пор мой костюм считается полуголым и покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены. Я себе такого не позволяю. Для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, и перед мероприятием во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы», — высказалась она.Она добавила, что не видела церкви и не знала о её местонахождении, отметив, что артист не выбирает, где располагается сцена.
«Я — православная и крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии», — подчеркнула артистка.Сегодня Клава Кока остаётся одной из самых обсуждаемых звёзд российской сцены и продолжает радовать поклонников своим творчеством.