Валерия и Иосиф Пригожин признались, что их раздражает друг в друге

23 июля 2025, 10:42

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)

Валерия и Иосиф Пригожин, которые вместе более двадцати лет, раскрыли причины конфликтов в отношениях. Подробностями они поделились с изданием Super.ru на VK Fest.





Пригожин признался, что порой его раздражают излишний перфекционизм жены и внезапные отклонения от планов. В последний раз они ссорились на фестивале, когда певица неожиданно для продюсера отказалась посещать Super Country Club днем, чтобы дать интервью вечером.

«Дело в том, что я люблю организованные процессы, когда все четенько. А когда меня кто-то сбивает, то раздражаюсь. Это первое, — пояснил бизнесмен. — А второе — меня раздражает самоедство! Что ты (Валерия — прим. ред.) суперперфекционист!»

«Если бы мы пошли днем, то я бы стояла здесь со шлейфами, как дура дурацкая. Зачем? Я бы слилась!» — заметила исполнительница хита «Часики».

«Я концентрируюсь на чем-то хорошем, потому что невозможно. Вокруг столько и агрессии, и злобы, и всего, поэтому я судорожно цепляюсь за все позитивное. Это у меня какой-то настроенный механизм внутри, и я очень рада, что родилась с такой способностью», — заключила звезда.