«То нервный срыв, то ещё что»: коллеги обеспокоены состоянием страдающей из-за мужа Леры Кудрявцевой
Продюсер Дворцов заявил, что у пьющего мужа Кудрявцевой сдают нервы
У страдающего от алкогольной зависимости мужа телеведущей Леры Кудрявцевой сдают нервы. К такому выводу пришёл продюсер Сергей Дворцов.
Недавно звезда вновь пожаловалась на пьющего супруга, опубликовав множество слёзных постов в личном блоге. Кудрявцева рассказывала, что отправляла Игоря Макарова в рехаб, однако лечение не дало результатов. На спасение мужа она потратила более миллиона рублей. При этом продюсер убеждён, что из-за проблем с алкоголем нервы сдают не только у Кудрявцевой, но и у Макарова.
«Он не работал, остался без гроша в кармане, но, вместо того чтобы бросить все свои силы на поиск нового дела, начал пить и обижать жену. Впрочем, он хамил всем, не только жене. Помню, назвал свою подписчицу «убогой и несчастной мышью». Было видно, что нервы у человека сдают», – отметил Дворцов в беседе с KP.RU.Эксперт уверен, что развод пары неизбежен. При этом во время раздела имущества Макаров точно не станет претендовать на загородный дом, в котором проживают жена и маленькая дочь Маша.
Тем не менее, продюсер указал на проблемы со здоровьем и у самой Кудрявцевой. Он отметил, что телеведущая выжата и постоянно испытывает нервные срывы.