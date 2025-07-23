«То нервный срыв, то ещё что»: коллеги обеспокоены состоянием страдающей из-за мужа Леры Кудрявцевой

23 июля 2025, 10:09

Продюсер Дворцов заявил, что у пьющего мужа Кудрявцевой сдают нервы

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

У страдающего от алкогольной зависимости мужа телеведущей Леры Кудрявцевой сдают нервы. К такому выводу пришёл продюсер Сергей Дворцов.





Недавно звезда вновь пожаловалась на пьющего супруга, опубликовав множество слёзных постов в личном блоге. Кудрявцева рассказывала, что отправляла Игоря Макарова в рехаб, однако лечение не дало результатов. На спасение мужа она потратила более миллиона рублей. При этом продюсер убеждён, что из-за проблем с алкоголем нервы сдают не только у Кудрявцевой, но и у Макарова.





«Он не работал, остался без гроша в кармане, но, вместо того чтобы бросить все свои силы на поиск нового дела, начал пить и обижать жену. Впрочем, он хамил всем, не только жене. Помню, назвал свою подписчицу «убогой и несчастной мышью». Было видно, что нервы у человека сдают», – отметил Дворцов в беседе с KP.RU.