Актриса Лиза Арзамасова раскрыла крестного своей дочери
Актриса Лиза Арзамасова неожиданно рассказала о крестинах своей дочери Лии. Ранее она скрывала подробности церемонии, однако недавно призналась, что крещение все-таки состоялось, а крестным становился олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
В своем личном блоге она опубликовала семейный снимок, на котором запечатлены Лиза, ее муж Илья Авербух, а также Роман с супругой Оксаной. По словам Лизы, после рождения Лии они с Костомаровым породнились: хоккеист стал крестным девочки, а также посетил их с женой.
В социальных сетях Арзамасова поделилась, что Роман приехал навестить крестницу вместе с Оксаной и детьми. На фото также заметна его жена.
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