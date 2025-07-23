Актриса Лиза Арзамасова раскрыла крестного своей дочери

23 июля 2025, 10:47

Лиза Арзамасова ( Фото: Instagram*: @liza_arzamasova )

Актриса Лиза Арзамасова неожиданно рассказала о крестинах своей дочери Лии. Ранее она скрывала подробности церемонии, однако недавно призналась, что крещение все-таки состоялось, а крестным становился олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.