Обвинил Лолиту в крахе карьеры, бросил дочь с ДЦП и высказался про мобилизацию: где сейчас исполнитель хита «Московская ночь» Данко
20 марта певцу Данко, некогда звездному завидному жениху, исполняется 57 лет. В начале 2000-х исполнитель хита «Московская ночь» купался в лучах славы, но со временем его популярность поутихла. А вот личная жизнь артиста оставалась в центре внимания: страстные романы, скандальные расставания и громкие семейные драмы не раз делали его героем заголовков. Почему Данко бросил собственную дочь и как он живёт сейчас — в материале «Радио 1».
Становление Данко: от сцены Большого театра к эстрадеДанко (настоящее имя Александр Фадеев) с детства рос в творческой среде. Его мама преподавала вокал, а отчим — математик и бард Александр Суханов. Он оказал на него сильное влияние. Будущий артист мечтал о сцене, но начинал вовсе не с музыки, а с балета.
Фадеев окончил хореографическую школу и подавал большие надежды как танцовщик. В 1995 году он завоевал серебряную премию на конкурсе в Сан-Франциско, а позже десять лет танцевал в Большом театре. Он блистал в культовых постановках: «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Баядерка», «Жизель».
Но мечта об эстраде не отпускала. Фадеев начал писать песни и искать выход на большую сцену. Помог ему отчим, приглашая выступать на своих творческих вечерах. На одном из таких концертов Александра заметил продюсер Леонид Гуткин, который придумал ему псевдоним и предложил записать первые студийные треки. Так появился Данко — певец с ярким имиджем и романтическими балладами.
Личная жизнь Данко: романы с известными женщинамиОставаться холостяком при такой внешности было сложно: высокий, светловолосый, статный — Данко разбивал сердца одно за другим.
Первой серьёзной любовью певец называет актрису Веру Сотникову. Их отношения завязались, когда ему было 19, а ей — 28. Причём познакомились они не на светской тусовке, а в метро: переглянулись, не могли оторвать взгляд и Сотникова тут же оставила ему номер. Их роман длился два года, но от публики молодые люди скрывали отношения.
«Два года мы жили в коммуналке, которая казалась нам раем. Сейчас вспоминаю ту квартирку и думаю, что не променял бы ее ни на какие дворцы! Но мы расстались с Верой. Это было правильным решением с ее стороны, ей надо было двигаться дальше. Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!», — вспоминал артист в программе «Звезды сошлись» на НТВ.Кроме того, мама будущей звезды не одобрила связь с женщиной старше. Один из разговоров с мамой певца убедил Веру, что их отношения не могут продолжаться, так как с такой свекровью артистка не смогла бы общаться. Фадеев болезненно переживал разрыв.
Позже он успел год прожить с Лолитой Милявской, но, по его словам, её сложный характер поставил точку в отношениях. Лолита считала Данко слабохарактерным, а сам певец уверен, что она до сих пор мстит ему, мешая его карьере. По словам Фадеева, из-за бывшей возлюбленной его не приглашают на музыкальные шоу федеральных каналов.
Семья, рождение дочерей и скандальный уходНа пике популярности Данко закрутил роман с моделью Наталией Устюменко. Молодые, красивые и беззаботные, они наслаждались жизнью. Однако верность не была его сильной стороной. В 2003 году на съёмках клипа «Пусть» у Данко завязался роман с Даной Борисовой.
Их отношения закончились, когда певец вернулся к беременной Наталье, оставив телеведущую без объяснений.
«Если я не ошибаюсь, то у него была девушка, которая ждала от него ребенка. Я знала об этом, но он говорил, что ребенок не его», — рассказывала Борисова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.Лишь спустя 15 лет артист извинился перед Борисовой за своё поведение.
«Я был молод и ни в чем себе не отказывал. Это было не супер красиво, конечно. Но я не был официально ни на ком женат. Более светлого, более доброго и открытого человека я в своей жизни не встречал. Даночка, я действительно виноват перед тобой. Как мужчина, я повел себя некрасиво. Не знаю, простишь ли ты меня, но я искренне хотел бы с тобой дружить, общаться», — сказал он.В итоге у Фадеева и Устюменко родилась дочь Софья, но даже тогда пара не спешила в ЗАГС. Спустя 10 лет на свет появилась вторая дочь, Агата. Девочка родилась с ДЦП, и родители начали борьбу за её здоровье, возили к врачам и искали помощи.
Когда финансовое положение ухудшилось, Данко выступил на телевидении, рассказав о болезни дочери и попросив помощи у неравнодушных. Кроме того, чтобы обеспечить лечение младшей дочери, Данко занялся бизнесом, а позже открыл реабилитационный центр для детей с особенностями развития.
Сначала певца называли примерным отцом. Но вскоре ситуация изменилась. В конце 2017 года Данко ушёл из семьи, перестал помогать младшей дочери и даже не стал с ней общаться.
Позже выяснилось, что и старшей дочери он прекратил помогать, как только ей исполнилось 18. После этого Данко стал объектом жёсткой критики. На обвинения он реагировал спокойно.
«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье» — заявлял Данко.
Не общается с дочкой и создал новую семьюВ 2018 году разгорелся скандал: пока певец переезжал в Ялту с новой избранницей Марией Силуяновой, его бывшая гражданская жена Наталья открыла сбор средств на стиральную машину. Она заявила, что артист не помогает дочерям: если с Софьей он ещё поддерживает связь, то Агату полностью игнорирует, и причиной тому — её болезнь.
«С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — говорил Александр.Кроме того, он отмечал, что с больной дочерью сложно поддерживать связь: девочка не видит, а ее мозг не обрабатывает информацию.
«Она не может двигаться, не может общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — пояснял Фадеев.В январе 2024 года Фадеев и Силуянова поженились. Артист принял её сына от прошлых отношений как родного. А уже в сентябре 2024-ого у пары родился общий сын.
Певец Данко про мобилизациюВ 2022 году Александр Фадеев публично высказался в поддержку объявленной в России частичной мобилизации.
Артист отмечал, что рассматривает это решение как позитивное для страны и, в частности, для мужчин. По его мнению, подобные обстоятельства дают возможность испытать себя в экстремальных условиях, проявить личные качества и выйти за рамки повседневной рутинной работы.
«Считаю, что мобилизация, которую объявил Владимир Владимирович, — благо для населения нашей страны. В частности, для мужчин. Когда еще можно почувствовать ту тонкую грань между жизнью и смертью? И когда можно действительно заняться мужским делом, а не просто перекладывать бумажки с места на место? Мужики будут проявлять себя как мужики и получат открытое окно возможностей для карьерного роста. Плюс ко всему, все, кто поедет служить, будут получать очень неплохие деньги. Я сегодня общался с коллегой из Америки. Так он сказал, что у них там мужчины уже в юбках ходят**. А у нас посредством мобилизации все встанет на свои места», — подчеркивал Данко.В 2023 году исполнитель выступил перед военнослужащими одной из частей, расположенных в прифронтовой зоне, где проходят службу бойцы из Владимирской области.
Данко сегодняСегодня Данко продолжает творческую деятельность, выступая на корпоративах и сборных концертах. В марте 2026 года появились сообщения о проблемах со здоровьем. После выступления в Перми артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за острого приступа боли в спине. Врачи заподозрили у певца межпозвоночную грыжу и защемление нервов.
Прибывшие медики сделали артисту обезболивающий укол прямо в гримерке. Это позволило ему немного прийти в себя и госпитализация не потребовалась.