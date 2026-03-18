Необычное украшение: Лолита превратила иконки в серьги после смерти свекрови
Лолита привлекла внимание необычным украшением — певица появилась на публике в серьгах, сделанных из иконок, подаренных ей бывшей свекровью. Историей аксессуара артистка поделилась в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам Лолиты, после развода иконки остались у неё и долгое время просто лежали среди вещей. Она вновь наткнулась на них, разбирая свои украшения. Ситуацию изменило недавнее событие — мама её бывшего мужа ушла из жизни. Сам экс-супруг отказался забирать религиозные предметы и предложил певице самой решить, что с ними делать.
В итоге Лолита нашла нестандартное решение: сняла декоративные элементы со своих серёг и заменила их на две иконки, превратив их в аксессуар с личной историей. При этом артистка подчеркнула, что сохранила хорошие отношения как с бывшим мужем, так и с его матерью.
