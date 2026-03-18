«Супер спонтанно»: Джарахов посвятил новый трек разрыву с MONA
Эльдар Джарахов почти сразу после объявления о расставании с MONA выпустил новый трек, посвящённый их разрыву.
Песня появилась всего через три дня после того, как новость стала публичной. В своём Telegram-канале артист опубликовал релиз с подписью «без названия», а также рассказал, как создавался трек. По его словам, идея пришла внезапно: он написал песню в ночь с субботы на воскресенье — сразу после того, как MONA рассказала о расставании. Уже на следующий день Джарахов записал материал, а затем быстро завершил его сведение.
Музыкант отметил, что обычно на подготовку релиза уходит около двух недель, однако в этот раз всё произошло максимально быстро и спонтанно. Из-за этого трек будет появляться на музыкальных площадках постепенно.
Напомним, как ранее сообщала MONA (настоящее имя — Дарья), пара приняла решение расстаться ещё в декабре 2025 года. При этом артисты сохранили тёплые отношения и не считают друг друга чужими людьми, однако решили взять паузу и дистанцироваться. На фоне повышенного внимания к их личной жизни певица также временно ограничила своё присутствие в соцсетях.
