Одержимые фанаты угрожают семье Влада Соколовского: почему певец молчал три года и что заставило его сказать правду?
Влад Соколовский, известный как участник шоу «Фабрика звёзд», столкнулся с пугающей одержимостью одной из своих поклонниц. Певцу начали поступать жуткие угрозы в адрес его близких, в том числе и в адрес маленького сына. По словам артиста, кто-то поместил изображения его жены и ребёнка на могилы. Почему чужая жизнь стала манией взрослого человека — в материале «Радио 1».
История Влада Соколовского
Счастье Влада Соколовского и его супруги Ангелины Сурковой омрачено лишь одним неприятным фактом: уже три года певец сталкивается с угрозами от одной из своих поклонниц. Она обещает облить кислотой его жену и похитить их сына. Угрозы получает и сама Ангелина. В связи с этим Соколовский обратился в Следственный комитет, опасаясь за безопасность своей семьи.
По заверению певца, он не ожидал, что ситуация примет такой серьёзный оборот. С детства его воспитывали как артиста, и он осознавал, что профессия сопряжена с определёнными рисками. В студии программы «Пусть говорят» Влад признался, что знал о существовании людей, которые дежурят под окнами его дома в надежде получить автограф или сделать фотографию. Он всегда готов пойти навстречу поклонникам, если это возможно, и относится к этому с пониманием. Однако, когда люди переходят все границы, это уже выходит за рамки разумного.
Соколовский заявил, что ему известна личность человека, который угрожает ему и его семье. За этой девушкой, по словам исполнителя, стоит целая группа антифанатов. По словам Влада, в 2012 году он выпустил сольный клип, который завершался поцелуем с женщиной. Именно этот эпизод, по мнению Соколовского, стал поводом для начала агрессии со стороны преследовательницы. Он также отметил, что пытался связаться с её родственниками и помочь, но это не дало результатов.
Соколовский подчеркнул, что как артист он может привлечь внимание широкой аудитории к этой проблеме и попросить о помощи. При этом он задался вопросом, как быть обычным людям, которые могут оказаться в подобной ситуации. Соколовский выразил надежду на принятие закона, который бы защищал всех от угроз со стороны преследователей.
Позиция родителей Влада Соколовского
Отец Влада, Андрей Соколовский, сообщил, что родители девушки, преследующей сына, часто посещали его концерты вместе с ней. Он также отметил, что отец этой девушки был инвалидом, и поэтому Андрей помогал им получить доступ на концерты Влада, когда он обрел широкую известность.
Мать певца, Ирина Соколовская, считает, что за девушкой, которая настойчиво преследует Влада и мешает ему жить спокойно, стоит кто-то другой.
Позиция экспертов студии
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв подчеркнул, что право на неприкосновенность частной жизни является основополагающим правом каждого человека. Он отметил, что на сегодняшний день отсутствует единая система для борьбы с преследователями, что, по его словам, они прекрасно понимают и активно используют в своих целях.
Эксперты шоу высказали мнение, что артистам следует проявлять осторожность в общении с поклонниками и не допускать слишком близкого общения с ними.