02 марта 2026, 13:28

Влад Соколовский с Ангелиной Сурковой и ребенком (Фото: Инстаграм* @vs20)

Влад Соколовский, известный как участник шоу «Фабрика звёзд», столкнулся с пугающей одержимостью одной из своих поклонниц. Певцу начали поступать жуткие угрозы в адрес его близких, в том числе и в адрес маленького сына. По словам артиста, кто-то поместил изображения его жены и ребёнка на могилы. Почему чужая жизнь стала манией взрослого человека — в материале «Радио 1».





Содержание История Влада Соколовского Позиция родителей Влада Соколовского Позиция экспертов студии

История Влада Соколовского

Влад Соколовский с Ангелиной Сурковой (Фото: Инстаграм* @vs20)

Позиция родителей Влада Соколовского

Андрей Соколовский и Влад Соколовский (Фото: Инстаграм* @sokol65)

Позиция экспертов студии